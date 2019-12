Rema 1000 gjenopptar forhandlinger med leverandører etter oppsiktsvekkende funn

– Det jeg vil si er at alle leverandørene forsto vårt behov for å ta en pause i forhandlingene, og de er enige om at det er et materiale med dramatisk innhold som ble lagt fram av Konkurransetilsynet, sier Rema-sjef Trond Bentestuen til E24.

I november la Konkurransetilsynet fram en kartlegging som viser at Norgesgruppen alltid får bedre innkjøpsbetingelser enn sine hovedkonkurrenter, Rema 1000 og Coop. I noen tilfeller er prisforskjellen så stor som 15 prosent.

Funnene førte til at Rema 1000 frøs forhandlingene med sine viktigste leverandører. Samtidig ba de om et snarlig møte «for å få en forklaring på de urimelige store forskjellene i innkjøpsbetingelser, og diskutere de effekter dette har på samarbeidet».

Nå har Rema 1000 fått forklaringer.

– Jeg kan ikke si noe om innholdet, men jeg kan si at vi har hatt veldig mange gode samtaler. Samtidig opplever jeg også at leverandørene deler vår beskrivelse av virkeligheten, sier Bentestuen.

Han vil ikke kommentere om Rema 1000 kommer bedre ut av forhandlingene etter Konkurransetilsynets funn.

