Coop frykter at de vil miste butikklokaler til Norgesgruppen

Johannson-familien, som kontrollerer Norgesgruppen, har eierandeler i et eiendomsfond som er satt opp av Union. Union-fondene har kjøpt 53 butikkeiendommer der Coop er leietaker.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Nå frykter Coop at Norgesgruppen vil presse dem ut av lokalene.

– Vi vet at Norgesgruppen har sikret seg en paraplyavtale med Union. Å vite at noen har så mye bedre betingelser er i seg selv veldig ubehagelig, men å vite at Norgesgruppen kan ha sikret seg rettigheter til 53 butikker er særs ubehagelig, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Coop.

Norgesgruppen har kjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, som til sammen har 43,8 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. Coops kjeder har 29,1 prosent.

Norgesgruppen avviser at de har planer om å presse ut konkurrenten.

– Det er inngått noen avtaler som gjelder fra det tidspunkt Coops leieavtale endelig utløper. Coop skal naturligvis få være i lokalene så lenge de har leieavtale. I de fleste tilfeller utløper deres leieavtale først om 20–40 år. Det er langt færre avtaler enn det Coop hevder, og det er ikke snakk om å presse noen ut, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt hos dagligvarekjempen.

