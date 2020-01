61 butikker stengte hver dag

I år stengte 16.000 butikker dørene for godt i Storbritannia, og tallet vil trolig øke i 2020.

En undersøkelse Center for Retail Research har gjennomført, viser at takten i antall stengte butikker øker i Storbritannia. I 2019 har kjeder som driver ti eller flere forretninger, stengt totalt 5.901 butikker. Det er en vekst på 79 prosent fra året før, skriver CityA.M.

I tillegg måtte 10.172 selvstendige butikker legge inn årene i året som gikk, men det er faktisk et lyspunkt. For antall nedleggelser var høyere i 2018, da 11.280 selvstendige butikker bukket under.

Konkurs(beskyttelse)

I 2019 har flere kjente kjeder i Storbritannia enten gått konkurs eller bedt om konkursbeskyttelse i forbindelse med restrukturering. Blant dem finner man kjeder som Debenhams, Mothercare og Karen Millen.

Førstnevnte kjede har redusert antall ansatte med 85.000 og drives nå av kreditorene. Kjeden skylder på veksten i netthandel og usikkerhet rundt Brexit som årsaken til den dårlige driften.

Krisen er ikke over

De som tror krisen i varehandelen er over, tar feil. I følge undersøkelsen City.A.M refererer, så forventer man en økning i antall butikknedleggelser i Storbritannia med ni prosent i 2020.

Det vil si at det er ventet at 17.565 butikker vil stenge dørene.