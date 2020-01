Prisendringer på mange tusen polvarer

Det aller største prisavslaget er på den skotske whiskyen Gordon & MacPhail Aberfeldy Connoisseurs Choice. Prisen mer enn halveres fra 4.038 kroner til 1.990 kroner.

For de aller fleste varene er endringene langt mindre. I snitt settes prisene ned med 18,72 kroner for de 6.077 varene som går ned i pris, ifølge et regneark NTB har fått oversendt fra Vinmonopolet.

Det største prishoppet skjer på den franske rødvinen Ch. Cheval-Blanc og konjakken Hennessy Paradis som begge blir 2.000 kroner dyrere etter nyttår og vil koste henholdsvis 9.999 kroner og 21.000 kroner.

De 11.524 varene som blir satt opp i pris, får i snitt et prisbyks på 16,28 kroner.

Grossistene som leverer til Vinmonopolet har anledning til å justere prisen på sine varer en rekke ganger i løpet av året, blant annet ved årsskiftet. Nå ved nyttår kommer det i tillegg avgiftsendringer, og derfor er det flere endringer enn i andre måneder.

(©NTB)