Kostnadskutt skal hjelpe Boots til ytterligere vekst

Sammen med Apotek 1 og Vitusapotek, er Boots Norge blant de dominerende apotekkjedene i det norske markedet. I fjor dro sistnevnte inn over 70 millioner kroner i resultat før skatt.

Dette tilsvarer en økning på vel 27 millioner kroner sammenlignet med det forrige regnskapsåret.

– Det har ikke vært en vekst på topplinjen, men vi har bedre kontroll på kostnadssiden, sier adm. direktør Margrethe Sunde.

– Vi vet at konkurransen blir tøffere og tøffere for hvert år. Dette ser vi generelt i tjeneste- og detaljhandelen, slik som i apoteknæringen, sier hun.

Etter Boots' inntreden i det norske markedet i 2008 hadde selskapet flere år med svak drift og negative resultater.

Selskapet tapte til sammen over 100 millioner kroner på driften i 2016 og 2017. De to siste regnskapsårene har imidlertid gitt solide overskudd.

Boots Norge (Mill.kr) 2019 2018 Driftsinntekter 4.129 4.141 Driftsresultat 51,6 31,5 Resultat før skatt 70,9 43,2 Resultat etter skatt 59,1 37,1 *Avvikende regnskapsår: 1/9 – 31/8

Justerer bemanningen

– All detaljhandel gjennomgår en fundamental omstilling. Da er det viktig at vi er fremoverlente. En god og sunn drift gir også resultater på bunnlinjen, sier Sunde.

Kostnadskuttene har ifølge apoteksjefen hovedsakelig vært generert av en optimert bemanningsplan.

– Vi ønsker å sikre at vi har riktig bemanning basert på kundestrømmen i butikkene våre. Videre har vi også sørget for å redusere kostnadene på servicekontoret, da vi ikke ønsker å ha for tung administrasjon. Vi foretrekker heller å ha ressursene våre ute i butikkene, sier hun.

Selskapet har omtrent 1.750 ansatte i dag, ifølge direktøren.

Fallende markedsandel

Med sine 157 apotek er kjeden den tredje største i landet, og ligger bak de to tyskeide konkurrentene Apotek 1 og Vitusapotek.

Basert på 2016-tall hadde Boots en markedsandel på rundt 19 prosent, mens den nå imidlertid har falt til 17,5 prosent.

– Vi har en helt annen etableringsstrategi enn konkurrentene våre. Vi ønsker ikke å fokusere på å åpne så mange apotek som mulig, da vi tror at små apotek ikke vil kunne levere i henhold til standarden vi ønsker å ha i Boots, sier Sunde.

Boots Norge drives sammen med Alliance Healthcare Norge, og utgjør en del av det internasjonale selskapet Walgreens Boots Alliance som er notert på NASDAQ-børsen i USA.

Forsyner sykehusene

Mens Boots Norge antagelig er det mest kjente selskapet, er Alliance Healthcare Norge konsernets pengemaskin. Det omsetter for omtrent det dobbelte av Boots og fungerer som leverandør til norske sykehus.

Fjorårsregnskapet til Alliance Healthcare Norge er ennå ikke klart. Både Boots Norge og Alliance Healthcare har avvikende regnskapsår som avsluttes ved utgangen av august.