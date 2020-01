Temptech har solgt 120.000 vinskap og sikter mot en halv milliard kroner i omsetning

STOKKE, VESTFOLD: Temptech startet opp i 2004, da fem gründere og barndomskamerater fra Tønsberg-distriktet var ferdige med å studere.

På den tiden var vinskap så smått i ferd med å bli inventar for andre enn restauranter og spesielt interesserte.

Opprinnelig var det ikke store planer for ekspansjon, men selskapet har siden da solgt rundt 120.000 vinskap i 19 land.

Det er Kinas litt eksklusive svar på Elkjøp, og de ønsker å selge norskdesignede vinskap fra Temptech Carsten Andreas Foyn-Bruun

Blant kundene finner vi enkelte med internasjonalt format.

Har fått flere hoffbestillinger

I Thai-kongens palass i Bangkok står vinskap som er tegnet og solgt av kompisgjengen fra Vestfold. De første skapene ble solgt til den thailandske kongefamilien for litt over to år siden.

– Hoffet i Thailand har bestilt flere skap, så de er tydeligvis fornøyde. De aller fleste skapene selger vi imidlertid til den jevne forbruker, og det er vi godt fornøyde med, sier Carsten Andreas Foyn-Bruun (40), økonomisjef i Temptech.

Maaemo, Norges eneste restaurant med tre Michelin-stjerner, er også Temptech-kunde.

I løpet av 2019 fordoblet Temptech salget sammenlignet med 2017, og resultatmarginen ble den beste noen gang.

Temptech (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 66 50,0 Driftsresultat - 1,6 Resultat før skatt 2 1,4 Årsresultat - 1,1 Eiere: Zeiner Invest (24,4 %), egne aksjer (19,0 %), Christian Dugal (12,7 %), Christoffer Hamer (12,6 %), andre (31,3 %).

– Vi vokste 33 prosent i 2019. Det gjør oss til den største aktøren i det nordiske markedet. Vi er størst på Elkjøp, Power, Elon og kjøkkenbutikker, sier han.

Det minste kompaktvinskapet fra Temptech har plass til seks flasker og koster 1.690 kroner, ifølge de veiledende prisene som opplyses på selskapets nettsider. Connoisseur, i full høyde og med dobbelt skapdør, ligger på rundt 49.900 kroner.

I alt tilbyr Temptech 90 ulike modeller av vinskap. Blant dem er egne modeller som kun selges hos Elkjøp og Power.

Ble kontaktet av gigantkjede

Selskapet har 16 ansatte i Norge som jobber med design, produktutvikling, salg og markedsføring.

To ansatte i Kina følger opp produksjonen i Shenzhen, mens to ansatte i Sverige har ansvar for markedet øst for kjølen. I løpet av 2019 ansatte selskapet også regionale salgssjefer for Danmark og i Finland.

Europa-ekspansjonen kan imidlertid vise seg å være bare blåbær hvis Temptech lykkes med et fersk kompaniskap i Midtens rike.

– Under elektronikkmessen Ifa våren 2019 ble vi oppsøkt av den kinesiske elektrokjeden Suning, som har 3.000 butikker i Kina. Det er Kinas litt eksklusive svar på Elkjøp, og de ønsker å selge norskdesignede vinskap fra Temptech, sier Foyn-Bruun.

– Foreløpig er dette bare et testprosjekt, og det er ingen tvil om at læringskurven vil være bratt. Men for oss er dette en enorm mulighet. Kineserne ønsker seg tydeligvis europeiske merker, og landet er også i ferd med å rykke opp som verdens største vinprodusent i volum, sier han.

OPTIMIST: – Om fem år er vi blant de ledende i Europa, kanskje til og med i verden, sier Carsten Andreas Foyn-Bruun, økonomisjef i Temptech. Omsetningen spår han et sted mellom 300 og 500 millioner kroner. Foto: Anders Horntvedt

Økningen de seneste par årene skyldes dels at selskapet har fått en sterkere posisjon hos elektronikkjedene, og dels at selskapet vokser utenfor Norge.

Med ett av sine vinskap kapret også Stokke-bedriften tittelen «Årets Hvitevare 2019/20». Det er en årlig utdeling i regi av fagbladet Elektronikkbransjen.

– At vi vinner i en såpass stor kategori som Årets Hvitevare sier at vinskap begynner å bli mer folkelig, og ikke bare for feinschmeckeren, sier Foyn-Bruun.

– Én av de store elektrokjedene selger nå flere vinskap enn frysere. Det er unektelig et tegn på at folk synes det er kulere å vise frem et vinskap enn en ny fryser for frossengrønnsaker, legger han til.

Priset til 20 millioner kroner

Høsten 2017 hentet selskapet 5 millioner kroner for å styrke likviditeten. Da kom det Tønsberg-baserte familieselskapet Zeiner Gruppen inn på eiersiden til en verdsettelse av Temptech på 20 millioner kroner.

Selskapet har ingen konkrete planer om å hente ny kapital, men vil vurdere det når og hvis det kommer nye, store avtaler og prosjekter inn.

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Da er vi blant de ledende i Europa, kanskje til og med i verden. Omsetningen vil ligge på mellom 300 og 500 millioner kroner.

– Men det viktigste for oss er å bygge sten på sten. Det har vi gjort så langt, og det har vi hatt suksess med, sier han.