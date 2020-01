ABG Sundal Collier varsler resultatkollaps for XXL

Ordtaket «alle gode ting er tre» er ikke dekkende for XXL. Siden slutten av 2018 har sportskjeden til sammen sendt ut tre resultatvarsler, senest torsdag kveld.

I børsmeldingen skrev XXL at desember og spesielt julehandelen har vært særdeles svak.

«Dårlige vinterforhold i de store byene kombinert med store priskutt hos konkurrentene har bidratt til en negativ like-for-like-vekst på 12 prosent i kvartalet. Alle markedene har bidratt til den svake utviklingen».

Fredag sendte investorene ned XXL-aksjen 16,06 prosent til 14,22 kroner. Etter fredagens kursfall er aksjene til gründer Øivind Tidemandsen «bare» verdt 481 millioner kroner. Til sammenligning var XXL-aksjene hans verdsatt til 2,84 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

Elendig vekst i Norge

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm hadde på forhånd ventet en like-for-like-vekst på minus 5,5 prosent, som er milevis unna det faktiske veksttallet.

«XXL uttalte at desember var en svak måned, noe som betyr at like-for-like-veksten potensielt kan ha vært på minus 20 prosent i Norge i desember», skriver Nystrøm i en analyseoppdatering.

I resultatvarselet skrev XXL at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) vil lande på rundt 150 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er 43 prosent lavere enn ABG Sundal Colliers estimater.

I NULL?: Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier tror at årsresultatet til XXL i 2019 kan ende i null kroner. Foto: Privat

Hvis man tar hensyn til IFRS 16-effekter vil EBITDA komme inn på rundt 20 millioner kroner ifølge meglerhuset. Til sammenligning var driftsresultatet på 115 millioner kroner i fjerde kvartal i 2018.

«Dette er ekstremt svake tall, noe som betyr at XXL trolig vil levere et årsresultat for 2019 på nærmere null kroner», heter det i analysen.

Barberer estimatene

Meglerhuset påpeker at EBITDA-fallet er drevet av et svakt salg, men også lavere bonuser fra leverandører, som er ned rundt 60 millioner kroner i kvartalet på grunn av mindre innkjøp.

«Basert på dagens informasjon vil vi sannsynligvis ta ned våre estimatene for inntjeningen pr. aksje i 2020 fra 1 til 0,7 kroner, som er en nedgang på 30 prosent», skriver Nystrøm.

Det innebærer at XXL handles til 24 ganger inntjeningen basert på 2020-estimater, noe tallknuserne mener er altfor dyrt. ABG Sundal Collier har en «hold»-anbefaling med et kursmål på 17 kroner.

Utelukker ikke nedskrivninger

Pareto Securities har også en «hold»-anbefaling på XXL med kursmål 18 kroner og signaliserer estimatrevideringer i en fersk analyseoppdatering.

KUTTER: Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities skal nedjustere estimatene for både 2019 og 2020. Foto: Privat

– Vi kommer til å nedjustere EBITDA-estimatet ekskludert IFRS 16-effekter både for 2019 og 2020 med henholdsvis rundt 20 og 10-12 prosent. Inntjeningen i fjerde kvartal kan bli enda svakere enn signalisert på grunn av nedskrivninger av varelageret, sier analytiker Gard Aarvik.

Innenfor covenants

I børsmeldingen torsdag kveld informerte XXL om at det ikke forventer å gå i brudd med lånebetingelsene basert på nåværende regnskapstall. I forbindelse med kriseemisjonen på 500 millioner kroner i høst fikk XXL forhandlet seg frem til bedre lånebetingelser.

Nå må selskapet holde belåningen på under 4 ganger EBITDA ekskludert IFRS 16-effekter frem til utgangen av 2020.

Oppkjøpsfondet Altor kom inn som storaksjonær i fjor sommer, og etter emisjonen i høst ble fondet største aksjonær, foran Øivind Tidemandsen. Da ble Altors Hugo Maurstad utnevnt som ny styreleder.