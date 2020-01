Nordea Markets tror XXL må hente penger igjen

Torsdag kveld sendte XXL ut et resultatvarsel hvor sportskjeden informerte markedet at desember og spesielt julehandelen har vært særdeles svak.

«Dårlig vinterforhold i de store byene kombinert med store priskutt hos konkurrentene har bidratt til en negativ like-for-like-vekst på 12 prosent i kvartalet. Alle markedene har bidratt til den svake utviklingen», skrev XXL i børsmeldingen.

Den største pessimisten av alle i analytikerkorpset – Oliver Schüler Pisani i Nordea Markets er ikke nådeløs i en fersk analyseoppdatering. Han tror at XXL må ut i markedet og hente ny egenkapital.

«Vi noterer oss at selskapet sannsynligvis er tett på et brudd med lånebetingelsene i fjerde kvartal og vi tror at første kvartal i år blir enda verre. Derfor tror vi at XXL trolig må gjennomføre en emisjon i nærmeste fremtid», skriver Pisani.

SELG: Analytiker Oliver Schüler Pisani i Nordea Markets har en salgsanbefaling med et kursmål på 13 kroner. Foto: Nordea

I fjor høst hentet sportskjeden 500 millioner kroner i en kriseemisjon, hvor oppkjøpsfondet Altor gikk forbi gründer Øivind Tidemandsen som største aksjonær.

Tror på null inntjening

I analysen skriver Nordea Markets at det forventer at XXL skal levere et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 870 og 900 millioner kroner for 2019. Det er rundt 100 millioner kroner lavere enn forrige estimat.

«Vi forventer at EBITDA-konsensus for 2019 og 2020 skal ned 10-15 prosent. Samtidig tror vi at inntjeningen pr. aksje vil ende på rundt null kroner i 2019», skriver meglerhuset.

Nordea Markets har en salgsanbefaling på XXL med et kursmål på 13 kroner. Fredag ettermiddag sto aksjen i 14,20 kroner, etter et fall på 16,2 prosent.

– Altfor dyrt

ABG Sundal Colliers analytiker Petter Nystrøm tror også at inntjeningen vil ende i null for fjoråret.

«Basert på dagens informasjon vil vi sannsynligvis ta ned våre estimater for inntjeningen pr. aksje i 2020 fra 1 til 0,7 kroner, som er en nedgang på 30 prosent», skrev han i en analyse fredag morgen.

Det innebærer at XXL handles til 24 ganger inntjeningen basert på 2020-estimater, noe tallknuseren mener er altfor dyrt. ABG Sundal Collier har en «hold»-anbefaling med et kursmål på 17 kroner.