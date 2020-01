Pål Wibe forlater Europris for å bli ny konsernsjef i XXL, opplyses det i en børsmelding.

Wibe har vært ansatt som konsernsjef i Europris siden mars 2014. Før det var han sjef i Nille og i Travel Retail Norway, og har også vært ansatt i ICA Ahold AB og McKinsey & co.

– Vi er svært glade for at Pål har bestemt seg for å ta på seg rollen som adm. direktør i XXL. Pål har en solid bakgrunn og track record innen retail, han har sterke analytiske evner, og er en inspirerende teamleder. Vi tror han er den rette til å snu den siste tidens negative utvikling, sier styreleder i XXL, Hugo Maurstad, i en kommentar.

Tolle Grøterud, som har fungert som midlertidig adm. direktør i XXL siden 18. desember, fortsetter som Relations and Strategy Director, mens styremedlem og grunnlegger Øivind Tidemandsen vil gjenoppta sin stilling som vanlig styremedlem, samt fungere som rådgiver for ledergruppen ved behov.

Europris starter på sin side umiddelbart prosessen med å finne Wibes erstatter.

Det er fortsatt ikke bestemt nøyaktig når Wibe forlater selskapet, men ifølge meldingen fra Europris vil det skje i løpet av første halvår 2020.