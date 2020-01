«Mr. Retail» sender XXL-aksjen opp 11 prosent

Den seneste tiden har vært turbulent for XXL. Torsdag kveld i forrige uke sendte sportskjeden ut et resultatvarsel og påfølgende dag falt aksjen 16 prosent.

Mandag stupte XXL-aksjen ytterligere 13 prosent etter at blant annet Nordea Markets og Danske Bank Markets kom med svært pessimistiske analyser, hvor emisjonsbehov og nedskrivninger av varelager ble trukket frem som risikomomenter.

Neste morgen var imidlertid stemningen snudd på delvis hodet. XXL overasket alle med å ansette Europris-sjef Pål Wibe som ny konsernsjef og aksjen spratt opp 10,54 prosent til 13,63 kroner.

Wibe har 20 års erfaring fra retailbransjen, hvor han tidligere har vært sjef for Nille og Travel Retail Norway, samt salgssjef i Ica. Nærmere «Mr. Retail» er det vanskelig å komme i Norge.

– Jeg føler at jeg sier mer ja til XXL enn nei til Europris, siden jeg har fått lov til å tilby meg å stille som styremedlem i Europris. Jeg liker sport og jeg har alltid synes at XXL-konseptet har vært unikt. Selv om det har vært mye motvind den seneste tiden tror jeg at utviklingen kommer til å snu og det synes jeg er en spennende utfordring, sier Pål Wibe til Finansavisen.

Ned 4 prosent

Mens XXL-aksjonærene jublet over ansettelsen av Wibe, var det mer dyster stemning blant aksjonærene i Europris. Aksjen stengte ned 4,44 prosent på et relativt høyt volum.

– Hva tenker du om dagens kursreaksjon i XXL og Europris?

– Jeg har ikke så mange tanker rundt det, det er litt uvant for en beskjeden hedmarking. Retail er et lagarbeid, så dette er ikke noe one-man show. Europris er godt rustet for fremtiden med mange spennende utviklingsprosjekter, og lederteamet rundt meg er flinke og har lang erfaring, sier han.

Ble kontaktet

Som Europris-sjef hadde Wibe en grunnlønn på 4,1 millioner kroner i 2018, med en tilhørende bonus på 622.000 kroner. Som sjef i XXL er det naturlig at han får tilsvarende eller bedre lønnsbetingelser.

– Hvem tok kontakt med deg?

– Jeg ble kontaktet av Hugo Maurstad og Altor. Vi var begge ansatt samtidig i McKinsey for mange år siden, og vi kjenner hverandre derfra, sier han.

Jeg ble kontaktet av Hugo Maurstad og Altor Pål Wibe

– Har du vært i dialog med XXL i lang tid?

– Jeg vært i dialog med XXL i mer enn de siste dagene for å si det sånn. Fjerde kvartal er det viktigste i retail, så det har vært hektisk for oss alle den siste perioden. Jeg bestemte meg for å takke ja til jobben i går.

Ikke offentliggjort

De seneste årene har XXL slitt med høy utskiftning av nøkkelpersonell, svake marginer og et altfor høyt varelager.

– Hvordan skal du klare å snu skuta?

– Jeg har hatt gode samtaler med eierne i prosessen om dette temaet og vi er enige om det viktigste, men det er litt for tidlig at jeg skal mene noe om dette nå, utover det som kommer fra styret og eierne. Jeg skal gå inn med åpne øyne og lære mye om selskapet og bransjen fremover, sier han.

Det er ikke blitt offentliggjort når Wibe vil begynne i den nye jobben, men det vil trolig skje en gang i løpet av våren.

Nåværende midlertidige konsernsjef Tolle Grøterud går tilbake til sin tidligere jobb som IR- og strategidirektør, mens Øivind Tidemandsen vil ha en rådgiverrolle for selskapet, samtidig som han fortsetter som styremedlem.

– En god ansettelse

Pareto Securities-analytiker Gard Aarvik er fornøyd med ansettelsen av Pål Wibe, og trekker frem hans erfaring som verdifull.

– Vi synes XXL gjør en god ansettelse i Pål Wibe. I han får selskapet en leder med omfattende retailerfaring som vi mener vil gi XXL mer stabilitet i et utfordrende sportsmarked. Han har vært sentral for Europris og bidratt til å drive vekst i topplinjen, samt øke lønnsomheten i selskapet. Vi synes det er positivt at sportskjeden annonserer lederbytte før strategioppdateringen som vil komme i forbindelse med fjerdekvartalsrapporteringen, sier han.