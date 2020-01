Veksten stoppet for Illums Bolighus - for første gang på ti år

Det danske design- og møbelhuset Illums Bolighus åpnet sin første butikk i Norge i 2009. Siden har omsetningen økt år for år, men 2018/19 endte med en liten nedgang til 222 millioner kroner.

I forbindelse med at House of Oslo, der Illums Bolighus hadde holdt til siden 2009, skulle rives, flyttet det danske designmøbelhuset til Haakon VIIs gate. Året før åpnet Illums Bolighus en flaggskipbutikk over fire etasjer i Glasmagasinet. Dette preget fjoråret.

– Når man flytter en butikk tar det litt tid å få kundene tilbake. De måtte oppdage at det var kommet detaljhandel i dette bygget. Glasmagasinet var dessuten stengt i to-tre år i forbindelse med oppussing, og også her tok det litt tid før kundene kom tilbake, forklarer Henrik Ypkendanz, som er adm. direktør og hovedaksjonær i Illums Bolighus.

– Jeg har jobbet i Illums i 40 år og vært adm. direktør i 20 år. Jeg vet at slike ting tar tid. I Glasmagasinet ser vi nå en vekst måned for måned, og julehandelen var god. Vi er veldig, veldig fornøyd med å være til stede i Norge, fortsetter han.

I Glasmagasinet ser vi nå en vekst måned for måned, og julehandelen var god Henrik Ypkendanz, hovedeier i Illums Bolighus

Åpnet i Stavanger i 2019

– Men det er blitt tøffere å drive detaljhandel i Norge?

– Ja, det finnes ikke noe sted i Skandinavia, eller i Europa, der det er lett å drive detaljhandel nå. Mange kunder er fornøyd med å handle online, og i tillegg er det vanskelig å komme seg med bil til sentrum. Vi er derfor fornøyd med at vi har gode parkeringsforhold ved butikken i Haakon VIIs gate i Oslo, sier Ypkendanz.

9. mai i fjor åpnet Illums Bolighus en ny butikk i Stavanger sentrum. Heller ikke fem måneders drift i Stavanger bidro til å løfte totalomsetningen.

– Kjøpekraften i Stavanger er god. Vi hadde ønsket å åpne i Stavanger i fem år, og jeg har vært der 25 ganger for å se på mulige lokaler. Med en ny butikk tar det litt tid før kundene finner ut hvem vi er og hva vi tilbyr, men vi er likevel fornøyd med utviklingen i Stavanger, sier den danske Illums Bolighus-sjefen.

Han legger til at butikken i Bergen, som åpnet i 2013, opplevde omsetningssvikt i 2018/19.

– Er det aktuelt for dere å åpne flere butikker i Norge?

– Det er nærliggende å kikke på Trondheim og Kristiansand. Vi ser på muligheter i disse byene.

VURDERER FLERE BUTIKKER: – Det er nærliggende å kikke på Trondheim og Kristiansand, sier Henrik Ypkendanz, som er største eier og adm. direktør i Illums Bolighus-konsernet. Foto: Ulrik Jantzen

Ekspansjon med ny eier

Illums Bolighus har holdt til på Amagertorv i København siden 1925. Det var først etter at Ypkendanz kom inn som 50 prosents eier i 2005 at design- og møbelhuset beveget seg utenfor den danske hovedstaden.

I tillegg til seks butikker i Danmark og fire i Norge finnes det i dag tre butikker i Sverige og én i Tyskland.

– Konsernet omsatte for 573 millioner danske kroner netto i 2018/19, mot 563 millioner året før, forteller hovedaksjonæren.

Til tross for at omsetningsveksten stoppet opp i Norge i fjor, økte driftsresultatet med 3,5 millioner til 24,7 millioner. Det gir en driftsmargin på 11,1 prosent. De siste fem årene har gitt et akkumulert driftsresultat på totalt 104 millioner kroner.

– Det er ingen hemmelighet at man må se på kostnadene når omsetningen stagnerer, sier Ypkendanz om resultatveksten i fjor.

Han tror på omsetningsvekst i Norge i 2019/20.

– Vi får ingen vekst av betydning i eksisterende butikker, men den nye butikken i Stavanger vil skape høy vekst, sier han.

I løpet av 2018/19 åpnet Illums Bolighus også to nye butikker i Danmark; henholdsvis på det største kjøpesenteret i Skandinavia, Field’s i København, og i Hørsholm nord for København.