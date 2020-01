Only Stores Norway nådde sitt første plussresultat

Only er et av danske Bestsellers’ brands. I 2012 ble det opprettet et eget selskap for de norske Only-butikkene, Only Stores Norway.

Omsetningsmessig har Only Stores Norway vokst år for år, men frem til regnskapsåret som ble avsluttet 31. juli 2018 ble hvert år avsluttet med underskudd. I løpet av de seks første årene lød det akkumulerte underskuddet på nær 27 millioner kroner.

9 mill. i pluss

I 2018/19 snudde denne utviklingen. Omsetningen i de 24 norske Only-butikkene økte med hele 18,8 prosent til 138,6 millioner kroner. Samtidig fikk Only Stores Norway sitt første plussresultat.

Driftsresultatet endte på 4,3 millioner i regnskapsåret som endte 31. juli i fjor, mot minus 10,8 millioner året før. Etter reversert skatt på 5 millioner kroner endte årsresultatet i 2018/19 på 9 millioner kroner.

Only har søsterkjeder som Jack & Jones, Vero Moda, Selected og Vila, som alle eies av Bestseller. Hverken Bestseller Stores Norge eller Vila Norge har levert regnskapet for 2018/19. Alle selskapene eies av danske Anders Holch Povlsen.