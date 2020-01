Venter dyrere gullsmykker

Gullprisen var på tirsdag 1.610 dollar pr. unse, høyere enn noen gang siden februar 2013. Nivået har siden sunket til rundt 1.550 dollar, men er fortsatt opp med 22 prosent fra midten av april i fjor.

Ifølge takstmann Thomas Heyerdahl vil dette snart gi seg utslag i langt høyere priser på gullsmykker og -ur.

Varelageret krymper

– Gullsmedforretningene sitter nå på et varelager som er kraftig redusert gjennom årets siste måned, opplyser han.

– Tradisjonelt har gullsmedbransjen opp mot 25-30 prosent av sitt totale varesalg i desember.

Heyerdahl, som også er daglig leder i Gullsmed Heyerdahl, påpeker at disse varene er kjøpt inn på både lavere gullpriser og svakere dollarkurser gjennom 2018 og 2019.

– Det blir betydelig dyrere for gullsmedbutikkene å fylle sine hyller på nyåret, hevder han.

– Dermed vil også kundene måtte betale mer.

Ikke løpende justert

Ifølge Heyerdahl har de færreste gullsmeder rutiner for løpende å justere sine utsalgspriser i tråd med endringer i verdien av edle metaller.

– Dette kommer nå forbrukerne til gode, sier han.

– Oppjusteringene vil først gjøre seg gjeldende, når butikkene igjen skal kjøpe inn varer for å fylle opp lageret på nytt med gull- og diamantsmykker.

For øvrig nevner gullsmeden at kunder som ønsker å selge gammelt gull nå vil få bedre betalt enn for bare noen måneder siden.