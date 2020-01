Goldman Sachs barberer kursmålet på XXL fra 15 til 10 kroner

I en fersk analyseoppdatering er Goldman Sachs-analytiker Tushar Jain fremme med slaktekniven og jekker ned kursmålet på XXL fra 15 til 10 kroner, samtidig som en soleklar salgsanbefaling opprettholdes.

«XXL fortsetter å møte utfordrende markedsforhold og vi forventer økt konkurranse, høye rabatter, tap av markedsandeler spesielt i Norge, og negativ like-for-like-vekst som vil påvirke lønnsomheten», skriver han.

I resultatvarslet som ble sendt ut forrige torsdag skrev XXL at store rabatter og dårlige vinterforhold gjorde at like-for-like-veksten kom inn på minus 12 prosent i fjerde kvartal.

«Lavere salgsvekst enn ventet vil også påvirke sportskjedens høye varelager, som er på rundt 36 prosent av salgsinntekene. Det fører til økt risiko for nedskrivninger av varelageret i 2020», skriver Goldman Sachs.

Sannsynlig med brudd

Meglerhuset trekker frem at XXLs utfordringer vil fortsette i første halvår i år, med begrenset finansiell fleksibilitet.

«Vi tror at selskapet har svake forutsetninger for å konkurrere aggressivt på pris og samtidig investere i en forbedret produktmiks», heter det i analysen.

XXLs lånebetingelser med Nordea og DNB tilsier at belåningsgraden ikke kan overstige 4 ganger EBITDA, ekskludert IFRS 16-effekter.

«Våre modeller viser at et brudd med lånebetingelsene er sannsynlig i første kvartal i år. Vi forventer at belåningsgraden vil komme under 4 i fjerde kvartal, drevet av lønnsomhetsforbedringer gjennom en rekke tiltak og en stabilisert like-for-like-vekst», skriver tallknuserne.

Goldman Sachs påpeker også at en høy belåningsgrad påvirker XXLs mulighet til å gjeninnføre utbytte, som sist ble betalt ut i 2017.

Kraftig estimatnedjustering

Meglerhuset forventer at like-for-like-veksten skal ende på minussiden både i Norge og Sverige i år.

«Vi nedjusterer EBIT (driftsresultatet, red.anm.) for 2019, 2020 og 2021 med henholdsvis 46, 51 og 42 prosent. Det skyldes i all hovedsak svakere bruttomarginer og en negativ operasjonell gearing», skriver Tushar Jain.

På mellomlang sikt forventer Goldman Sachs at like-for-like-veksten skal stabilisere seg på cirka 1 prosent i Norge og Sverige, noe som igjen vil føre til en hårfin bedring i EBIT-marginen fra 2021.

I analysen estimerer meglerhuset at XXL skal for omsette for 9,1 milliarder kroner i 2019, 9,4 milliarder i år og nesten 10 milliarder kroner til neste år.

Tirsdag ble det kjent at Europris-sjef Pål Wibe tar over som konsernsjef i XXL, etter Tolle Grøterud, som går tilbake til jobben som investorkontakt. Ansettelsen av Wibe ble godt mottatt av investorene og XXL-aksjen steg 11 prosent på nyheten.

Negative analytikere

Den seneste tiden har det haglet med negative analyser fra meglerhusene. Av ti analytikere som dekker XXL har seks en salgsanbefaling, mens fire anbefaler «hold».

Hvis man ser bort fra Goldman Sachs, er Danske Bank Markets ved Martin Stenshall mest pessimistisk med et kursmål på 10 kroner.

Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani ligger også i det lavere sjiktet med et kursmål på 12 kroner. Nylig publiserte han en analyse med følgende overskrift: «Ingen lys i enden av tunnelen».

«Vi senker EBITDA-estimatene med 4-12 prosent for 2019 til 2021. Videre tror vi at XXL er nær et nytt brudd med lånebetingelsene i fjerde kvartal og det vil bli enda strammere i første kvartal i år. Dermed ser vi risiko for en ny emisjon», skrev Pisani i analysen.

Fredag formiddag ble XXL-aksjen omsatt for 13 kroner, etter en kursoppgang på 0,15 prosent. Det seneste året er aksjen ned 51 prosent.