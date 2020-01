Sundt har solgt seg ut av XXL med et tap på 105 millioner kroner

I forbindelse med børsnoteringen av XXL høsten 2014 ble Sundt-familien tildelt én million aksjer til 58 kroner pr. aksje. Etter noteringen tikket kursen oppover og Sundt-gruppen gjorde flere mindre aksjekjøp.

Da XXL-aksjen nådde toppen høsten 2016 på 111 kroner, eide familien 1,4 millioner aksjer priset til 155 millioner kroner. Istedenfor å selge seg ut, fortsatte gruppen å hamstre aksjer på fallende kurser.

Ved utgangen av 2017 var beholdningen økt til 1,8 millioner aksjer, mens verdien av aksjene var falt til 151 millioner kroner. Så begynte XXL-aksjen virkelig å slite, og i løpet av et år stupte den fra 84 til 26 kroner.

I samme periode kjøpte Sundt ytterligere 599.697 aksjer, og investeringsselskapet gikk inn i 2019 som tiende største aksjonær i XXL med 2,4 millioner aksjer.

Tresifret tap

Etter å ha vært «bull» på sportsutstyr i lang tid, ble mars i fjor vendepunktet for Sundt. I slutten av måneden lempet investeringsselskapet ut én million aksjer til en kurs på rundt 29 kroner.

Litt senere, i april, gjorde adm. direktør Jakob Iqbal i Sundt et nytt nedsalg, hvor han kvittet seg med ytterligere 200.000 aksjer. Så ble det stille en stund – før det ble solgt XXL-aksjer i stor stil gjennom flere runder på slutten av fjoråret.

Ferske aksjonærlister viser at Sundt-familien nå er helt ute av XXL, og etter Finansavisens beregninger er det samlede tapet på 105 millioner kroner.

– Jeg kan bekrefte at vi har solgt XXL. Vi kommenterer generelt ikke årsaken, sier Jakob Iqbal.

Størst i eiendom

EIER: Helene Sundt eier 50 prosent av aksjene i Sundt. Foto: Pandox

Sundt ble etablert av Petter C.G. Sundt i 1995 som et privat investeringsselskap. Han ledet selskapet til sin bortgang i 2007. Da overtok hans to barn, Helene og Christian G. Sundt, aksjene i selskapet, som i dag ledes av Jakob Iqbal. Iqbal tok over etter Leiv Askvig tidligere i år.

EIER: Christian Sundt eier 50 prosent av aksjene i Sundt. Foto: Pandox

Ved utgangen av 2017 var Sundt-gruppens verdijusterte egenkapital på 13,3 milliarder kroner.

De største verdiene ligger imidlertid i eiendom. Gruppen eier cirka 28 prosent av hotelleiendomsselskapet Pandox, som er notert på Stockholm-børsen. I tillegg har Sundt-familien en stor eierandel i Christian Ringnes-kontrollerte Eiendomsspar.

Ifølge en oversikt fra Oslo Market Solutions sitter familien på en aksjeportefølje verdt en milliard kroner. Den største enkeltinvesteringen er Arne Fredlys tankrederi Hunter Group, hvor Sundt eier aksjer for 246 millioner kroner.

Det familieeide investeringsselskapet er også storaksjonær i Tomra Systems, Panoro Energy, Otello Corporation og Atlantic Sapphire, hvor aksjene er verdt henholdsvis 179, 131, 130 og 122 millioner kroner.

Negative analytikere

Skal man tro analytikerne som dekker XXL, har Sundt gjort et fornuftig salg, og samtlige har enten salgs- eller hold-anbefaling. Forrige lørdag skrev Finansavisen om Goldman Sachs-analytikeren Tushar Jain, som jekket ned kursmålet fra 15 til 10 kroner.

«XXL fortsetter å møte utfordrende markedsforhold, og vi forventer økt konkurranse, høye rabatter, tap av markedsandeler spesielt i Norge, og negativ like-for-like-vekst som vil påvirke lønnsomheten», skrev analytikeren.

I analyseoppdateringen trakk Goldman Sachs frem at XXL har begrenset finansiell fleksibilitet, og dermed svake forutsetninger for å konkurrere aggressivt på pris og investere i en forbedret produktmiks.

Kursoppgang

Mandag klokken 15.00 var XXL-kursen opp nesten 5 prosent til 13,80 kroner etter at John Fredriksens tanksjef, Robert Hvide Macleod, dukket opp blant de 30 største aksjonærene i selskapet.

Han kjøpte 600.000 aksjer i forrige uke, som etter dagens kurs er verdt 8,4 millioner kroner.

Det kan tilsynelatende virke som om XXL-aksjonærene tolker det som om John Fredriksen er på vei inn i sportskjeden. Hvis det hadde vært tilfelle, ville nok Macleod hatt et forklaringsproblem overfor Oslo Børs og Finanstilsynet.

I forrige uke ble det kjent at Europris-sjef Pål Wibe tar over som konsernsjef i XXL, etter Tolle Grøterud, som går tilbake til jobben som investorkontakt. Ansettelsen av Wibe ble godt mottatt av investorene, og XXL-aksjen spratt opp 11 prosent på nyheten.