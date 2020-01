Første fase av handelsavtalen mellom Kina og USA blir signert onsdag.

I en felles uttalelse tirsdag kveld opplyser finansdepartementet og handelsdepartementet at det ikke er noen enighet om å redusere tollsatsene i framtiden.

– Rykter om det motsatte er kategorisk feil, heter det i uttalelsene.

Uttalelsen kommer etter at nyhetsbyrået Bloomberg meldte at tollen på mange kinesiske varer vil opprettholdes til etter presidentvalget i november og at satsene kunne bli fjernet etter det.

