Retailfest for Bjørn Rune Gjelsten

Mens XXL har vært en vandrende katastrofe for aksjonærene, har interiørkjeden Kid levert knallsterke resultater, og aksjekursen har bykset frem. Det seneste året har aksjen steget med 49 prosent, og hvis man inkluderer et raust utbytte, er avkastningen 60 prosent.

Investor Bjørn Rune Gjelsten har god grunn til å smile over kursutviklingen og samtidig le av alle spådommene rundt «retaildød».

I 2012 kjøpte han Kid for 925 millioner kroner inkludert gjeld, og i 2015 tok han selskapet på børs. Siden den tid har han solgt seg litt ned, og eierandelen er nå på i overkant av 38 prosent.

Bare det seneste året har Gjelsten tjent 305 millioner kroner på kursstigning og utbytte. Nå sitter investoren på Kid-verdier for 835 millioner kroner.

Finansavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Bjørn Rune Gjelsten.

– Fantastiske tall

Onsdag morgen slapp Kid salgstall for fjerde kvartal, og investorene svarte med å sende opp aksjen 7,8 prosent til 55 kroner.

I fjerde kvartal omsatte den norske delen av Kid for 602 millioner kroner, noe som er 11 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i fjor. Like-for-like-veksten kom inn på 8,8 prosent.

I september i fjor lanserte Kid konseptet «Klikk & hent», som innebærer at kundene kan hente varer i butikk to timer etter bestilling. Det kan tilsynelatende virke som om tjenesten er blitt godt mottatt, og i fjerde kvartal økte nettsalget med i overkant av 21 prosent.

– Det var fantastiske tall. Kid gjør skam på de som tror på en kategorisk «retaildød». Selskapet leverer en omsetning som er over 11 prosent over vår forventning. Dette utgjør omtrent 100 millioner kroner, som trolig vil gi et betydelig bidrag til helårsinntjeningen, siden selskapet normalt sett har en bruttomargin på rundt 60 prosent, sier Kepler Cheuvreux-analytiker Markus Borge Heiberg.

Han har en kjøpsanbefaling på Kid med et kursmål på 55 kroner før estimatendringer i forbindelse med salgstallene.

POSITIV: Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux er imponert over utviklingen i Sverige og har en kjøpsanbefaling på Kid. Foto: Kepler Cheuvreux

Snuoperasjon i Sverige

I midten av mai i fjor la Kid 38 millioner svenske kroner på bordet for å sikre seg alle aksjene i Hemtex på billigsalg. De seneste årene har utviklingen vært svak for den svenske interiørkjeden, og veksttakten har vært på minussiden.

Denne utviklingen har imidlertid snudd nå. I fjerde kvartal økte inntektene med 19,9 prosent til 408,2 millioner svenske kroner, mens nettsalget spratt opp nesten 40 prosent.

GRENSEHANDEL: Kid-sjef Anders Fjeld har foreløpig lykkes med oppkjøpet av Hemtex. I fjerde kvartal endte like-for-like-veksten på 22 prosent for den svenske virksomheten. Foto: Kid

– Det er gledelig å se at Kid leverer 22 prosents like-for-like-vekst i Sverige, som er tall vi sjelden har sett for selskaper i retailbransjen. Når det er sagt, har den tidligere eieren, ICA, slitt med negativ vekst i flere år, og det har dermed oppstått betydelig ledig kapasitet både i butikkene og i verdikjeden generelt, sier Borge Heiberg, og legger til:

– Likevel har Kid tilsynelatende lykkes med kampanjetrykk og varesortiment. «Turnaround»-caset er bygget på at ledelsens endrede drift vil drive tilbake kundene i butikk, med effekt fra fjerde kvartal, og det har vi sett svært gode effekter av nå.

Oppussing, flytting og stenging

I løpet av fjorårets siste kvartal har Hemtex stengt én butikk, relokalisert to og pusset opp seks butikker. Ved årsskiftet hadde interiørkjeden tilsammen 135 butikker.

Etter tredjekvartalsrapporten i fjor høst sa Kid-sjef Anders Fjeld til Finansavisen at butikkene til Hemtex er blitt likere Kids butikker.

Konsernsjefen uttalte også at målsetningen er å levere et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for Hemtex på 100 millioner kroner i 2021 og 150 millioner kroner i 2023.

I tredje kvartal endte omsetningen til den svenske interiørkjeden på 241 millioner kroner, mens EBITDA kom inn på 10 millioner kroner. Run-rate EBITDA basert på kvartalstallene er på 40 millioner kroner, noe som signaliserer at Kid tror på en sterk lønnsomhetsforbedring i årene fremover.