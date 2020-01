Beyond Meat-aksjen stuper etter nedgradering fra analytiker

Alexia Howard, analytiker for Bernstein nedgraderte Beyond Meat-aksjen til «market perform», fra «outperform», ifølge Marketwatch. Howard beholder kursmålet på 106 dollar per aksje.

Beyond Meat annonserte sent tirsdag en leveringsavtale med Roquette, som vil øke mengden erteprotein som leveres de neste tre årene. Dette er for å møte økende etterspørsel.

Howard mener potensialet for Beyond Meat på kort sikt allerede er priset inn. Analytikeren sier det beste som kan skje for Beyond Meat er hvis McDonald's begynner å servere Beyond Meat-burgeren, som kalles for P.L.T (Plant. Salat. Tomato). Dette vil gi selskapet totale salgsinntekter på omtrent 910 millioner dollar i 2021, opp fra rundt 280 millioner dollar i 2019.

Beyond Meat-aksjen har de siste fem dagene steget 33,2 prosent, mens den er opp 40,4 prosent de siste tre månedene.

Oppgangen kommer etter at McDonald's sa at de ville utvide testen av en Beyond Meat-karbonaden til 52 kanadiske restauranter.

Onsdag stuper aksjen 7,7 prosent til 108 dollar per aksje.