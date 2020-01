Nike Norway økte resultatet med 36 prosent

All Nikes virksomhet i Europa styres fra Nederland, og Nike Norway gjennomfører strategier som settes sentralt. Nike European Operations Netherlands, som eier Nike Norway, kommenterer ikke regnskapstall i enkeltmarkeder.

Regnskapstallene for Nikes agent, Nike Norway, taler likevel for seg. Omsetningen sank marginalt til 58,7 millioner kroner i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mai i fjor, mens resultatet før skatt skjøt i været med over 4 millioner og landet på 16,3 millioner.

Nike Norway* (Mill. kr) 2018/19 2017/18 Driftsinntekter 58,7 59,6 Driftsresultat 15,4 11,8 Resultat før skatt 16,3 12,0 Årsresultat 12,0 9,3 *Avvikende regnskapsår, 01.06-31.05

Nike Norway har blant annet redusert lønnskostnadene med 2,8 millioner kroner. Selskapet sysselsatte 25 årsverk ved utgangen av 2018/19.

Norske forhandlere får kun selge i Norge

Her til lands selges Nike-produktene blant annet via Gresvig-systemet, XXL, Foot Locker og Urban (Varner), i tillegg til i Nike-butikker og diverse nettbutikker.

I desember kom nyheten om at Nike ville endre distribusjonsrettighetene for sine forhandlere rundt omkring i verden. Fra og med 1. januar ble det forbudt for Nikes retailpartnere å sende Nike-produkter utenfor den gjeldende retailers «handelsterritorium».

Dette gir Nike bedre kontroll over distribusjonen av sine produkter. Ifølge nettstedet Highsnobiety kan merkevareleverandører på denne måten dessuten skape en kunstig mangel i utvalgte markeder, og dermed opparbeide mer spenning rundt en produktlansering.