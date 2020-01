Selskap misfornøyd med verdsettelsen - styret godkjente tiltak

I en melding fra selskapet skriver XPO Logistics, en av verdens største leverandører av transport- og logistikktjenester i verden at de er misfornøyd med verdsettelsen og ser på muligheter.

Styret har godkjent en gjennomgang av strategiske alternativer, inkludert mulig salg av eiendeler eller fusjon.

«XPO er det syvende best presterende aksjen det siste tiåret på Fortune 500, basert på markedsdata fra Bloomberg. Aksjekursen har økt mer enn ti ganger siden vi investerte i 2011. Fortsatt fortsetter vi å handle langt under summen av våre deler og til en betydelig rabatt. Derfor tror vi at den beste måten for å fortsette med å maksimere aksjeeierverdien er å utforske alternativene våre», sa konsernsjef og styremedlem i XPO logistics, Bradley Jacobs.

Aksjen reagerer med å hoppe 13,9 prosent til 94,3 dollar per aksje. Det siste året er aksjen opp 52,7 prosent, mens den er opp 22,5 prosent de siste tre månedene.