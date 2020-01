Nordea Markets: Tror Europris vil «skuffe» i fjerde kvartal

Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani publiserte fredag en fersk analyseoppdatering på Europris, hvor han jekket opp kursmålet fra 34 til 39 kroner, samtidig som han opprettholdet en kjøpsanbefaling.

«Vi er noe pessimistiske med tanke på fjerde kvartal, men vi tror at Europris kan overraske litt på oppsiden med utbytte. Vi er fortsatt positive til aksjen på mellomlang sikt, etter hvert som markedsveksten fortsetter», heter det i analysen.

Fredag ettermiddag ble Europris-aksjen omsatt for 33,5 kroner, etter et fall på 0,36 prosent. Det seneste året er kursen opp 49 prosent.

Potensielt oppkjøp

Nordea Markets skriver videre at Europris har mulighet til å kjøpe opp de resterende 80 prosent av aksjene i svenske ÖoB, som kan være en potensiell verdidriver i 2020 og 2021.

Ifølge meglerhuset impliserer kursmålet en P/E-multippel på 14 basert på 2020-estimater. I dag handles lavpriskjeden lavere enn sammenlignbare selskaper som for eksempel finske Tokmanni.

«Gitt at Europris fortsetter å vokse raskere enn markedet, samt at lavpriskjeden opprettholder en høy EBIT-margin og utbytte, tror vi at multiplene har mulighet til å ekspandere ytterligere», skriver Pisani.

Svak desember

Ifølge Nordea Markets er Google-trafikk en god indikator for å estimere like-for-like-vekst (LFL) for Europris. Basert på trafikken var oktober og november gode salgsmåneder for Europris, mens desember var svakere.

Meglerhuset venter at like-for-like-veksten i fjerde kvartal skal komme inn på rundt 2 prosent og driftsresultatet (EBIT) vil ende 4 prosent under konsensus.

«Europris har begynt overgangen til det nye lageret i Moss, som trolig vil øke driftskostnadene med med rundt 11 millioner kroner i fjerde kvartal», skriver Pisani.

For 2020 tror Nordea Markets at Europris' like-for-like-vekst skal økt med 3,5 prosent.

«Selskapet drar nytte av et voksende marked og kan øke veksten med konseptutvikling og forbedret kampanjeimplementering. Ved å skifte salgsmix'en og forbedre innkjøpsvilkårene sammen med Tokmanni og ÖoB tror vi Europris kan fortsette å ha sunne bruttomarginer».