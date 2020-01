Interiørkjeden Ting er konkurs

– Det er beklagelig å meddele at det ikke har lyktes å finne en løsning for selskapet som sikrer videre drift. Selskapet har på grunn av dette meldt oppbud i dag, 20.01.20, bekrefter Audun Skodvin Viken, styreleder i Ting AS, i en epost til Fædrelandsvennen.

Interiørkjeden Ting har butikker i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, samt Flesland og Gardermoen lufthavn. Nettsiden deres er stengt.

Ting hadde et driftsresultat på minus 11,87 millioner kroner i 2018 og minus 1,6 millioner kroner i 2017.

Ifølge Proff har kjeden 83 ansatte.