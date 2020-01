MaxGodis gir opp og stenger butikken

Bare uker etter at det ble innført moms og avgifter på næringsmidler som handles på nett i utlandet og importeres til Norge, legger den største aktøren i markedet inn årene.

Maxgodis omsatte for over 100 millioner kroner årlig, men har aldri tjent en krone.

Når de nye reglene ble innført fra nyttår, har eierne innsett at de ikke kan drive virksomheten videre. Nå er det kroken på døren.

Full stans i salget

Etter nyttår har salget av varer stanset helt opp. Årsaken er at det rett og slett har blitt for dyrt å selge billig snop til nordmenn når avgiftene legges på toppen. Da er det billigere å handle de samme varene i butikker eller på nett her i landet.

– Denne situasjonen er selvsagt veldig lei, men det er dessverre ikke noe selskapet kan gjøre med politiske beslutninger som har påvirket selskapet på en dramatisk negativ måte, sier adm. direktør og en av hovedeierne, Morten Hansson, i en børsmelding.

PÅ BØRS: I april 2017 skrev Finansavisen om at eierselskapet til Maxgodis, Net Trading Group skulle børsnoteres. Aksjekursen steg først, men har siden kollapset. Faksimile: Finansavisen

MAxGodis eierselskap, Net Trading Group, er på børs i Sverige, men kursen har falt til bunnivåer etter at det ble kjent at regjeringen ville endre 350-kroners grensen fra 2020.

Selger datterselskap

Et norsk datterselskap av Net Trading Group, som skal selge kurante varer som nærmere seg utløpsdato, vil trolig fortsette.Dette selskapet ble opprettet i fjor, men volumet er ikke stort nok til å forsvare videre drift i regi av Net Trading Group. Det skal derfor selges.

– Vi har virkelig forsøkt å endre forretningsmodellen etter at 350-kronersordningen forsvant, men det har vist seg å ikke være en holdbar modell, sier Hansson.

Net Trading Group har fått et bud på 1,2 millioner kroner for det norske selskapet, som de nå skal vudere.Avvikles etappevisAllerede i fjor sommer innså flere investorer at MaxGodis' dager kunne være talte. Da økte kravet mot regjeringen om å avvikle 350-kroners grensen i Norge, og aksjekursen i selskapet falt sakte, men sikkert.

Samtidig med at sannsynligheten for nye momsregler var på vei økte, startet MaxGodis avvikling av sin virksomhet i Finland.

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i fjor høst, ble det endelig klart at ordningen ble avviklet i to etapper. Fra nyttår ble næringsmidler, som MaxGodis selger, omfattet av nye regler.Fra 1. april i år vil andre varer bli omfattet, med visse begrensninger for klær og skotøy under en verdigrense på 3000 kroner.

Organisasjonen Virke, som representerer en rekke norske handelsbedrifter, har gått i bresjen for å avvikle 350-kronersordningen, og har gang på gang vært negative til MaxGodis' forretningsmodell.