Her kan du se LIVE webcast klokken 08.30

I tredje kvartal omsatte Europris for 1.899 millioner kroner, opp fra 1.839 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ekskludert IFRS 16-effekter kom inn på 330 millioner kroner, opp fra 304 millioner.

Europris hadde en like-for-like-vekst på 1,1 prosent i fjerde kvartal, mens markedet vokste med 0,6 prosent. På forhånd ventet Nordea Markets en like-for-like-vekst på 2 prosent.

Til sammenligning var veksttakten på 7 prosent i tredje kvartal og da omtalte Europris-sjef Pål Wibe det som en «monstervekst».

Valutatap

Ifølge kvartalsrapporten hadde lavpriskjeden et urealisert valutatap på 19 millioner kroner på hedgingkontrakter ved utgangen av fjerde kvartal.

Europris' bruttomargin var på 45,1 prosent, sammenlignet med 43,4 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi er veldig fornøyde med å se effekten av det disiplinerte arbeidet på gjennomføringen av kampanjer og en mer kontrollert realisering av sesongvarer. Vi har dermed klart å øke bruttomarginene og leverer fortsatt vekst på tøffe sammenlignbare tall fra fjerde kvartal i fjor, sier konsernsjef Pål Wibe i en pressemelding.

Han overtar som konsernsjef i XXL en gang i løpet av våren, men det er ikke fastsatt eksakt dato enda.

Europris (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.899 1.838,7 EBITDA 450,3 306,6 Resultat før skatt 269,6 285,7 Resultat etter skatt 211,8 223,6

Utbytte på 326 millioner

Torsdag morgen skriver selskapet i en melding at det ser for seg et utbytte på 1,95 kroner pr. aksje for 2019. Det betyr at lavpriskjeden deler ut til sammen 326 millioner kroner til aksjonærene.

Europris eier nå 20 prosent av svenske ÖoB, og har en opsjon for å kjøpe resterende aksjer i selskapet i løpet av 2020.

I kvartalsrapporten skriver Europris at det venter å spare 40 millioner kroner på innkjøpssamarbeid i år og i 2022 tror lavpriskjeden at effekten er tatt ut fullt med besparelser på 80 millioner kroner.

– De første betydelige besparelsene fra vårt innkjøpssamarbeid med ÖoB og Tokmanni begynner også å materialisere seg, og vi gleder oss jobbe tettere sammen i årene som kommer, sier Wibe.