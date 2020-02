Stor opptur for H&M

Til tross for svakere handelsutvikling og spådommer om butikkdød kan den svenske motekjempen H&M vise til gode resultater for 2019. I løpet av forrige regnskapsår steg omsetningen med 11 prosent, til 232,8 milliarder svenske kroner.

I fjerde kvartal økte omsetningen med 9 prosent, til 61,7 milliarder.

– Omsetningsveksten var god på mange markeder i fjerde kvartal. I India steg omsetningen i lokal valuta med 33 prosent, i Polen 21 prosent, Mexico 18 prosent og Russland 12 prosent. I Sverige økte omsetningen med 7 prosent, mens USA og Storbritannia økte med respektive 6 og 3 prosent, sier H&Ms avtroppende konsernsjef Karl-Johan Persson i en pressemelding.

Aksje-comeback

Samtidig steg driftsresultatet til 5.377 millioner svenske kroner i fjerde kvartal fra samme periode året før. I forkant var det anslått et resultat på 4.741 millioner kroner, ifølge di.se. Det foreslås et utbytte på 9,75 pr. aksje, noe som er 0,35 øre mer enn ventet.

I forbindelse med at kvartalstallene ble lagt frem ble det kjent at moteselskapet gjør endringer i ledelsen. Stefan Persson går av som styreleder etter 20 år, og anbefaler at sønnen Karl-Johan Persson overtar vervet. Dermed går også stafettpinnen som konsernsjef i selskapet videre, til Helena Helmersson.

Både nyhetene om ny ledelse og kvartalstallene som overrasket på oppsiden ble tatt godt imot av aksjemarkedet. Et par timer etter at resultatene ble lagt frem var H&M-kursen opp 9,6 prosent, til over 208 svenske kroner pr. aksje.

Ikke siden begynnelsen av november i fjor er aksjen blitt handlet for over 200 kroner.

Stenger i Kina

Inntektsøkningen i Norge var dog ikke like høy. I fjor steg omsetningen med nær 2,5 prosent, eller 212 millioner kroner, til 5.085 millioner kroner fra året før. I samme periode stengte kleskjeden seks butikker i Norge, og åpnet tre nye utsalgssteder.

Samtidig åpnet motekjeden totalt 281 nye butikker, og la ned 173 butikker. Særlig var det Japan, Russland og Sør-Korea som satses på, med mange nye butikker. I Japan ble det for eksempel åpnet 15 nye utsalgssteder, mens én butikk ble stengt.

I den andre enden av skalaen er Kina, Tyskland, Nederland og Frankrike, der H&M stengte flere butikker enn de åpnet. I Kina ble det lansert 21 nye butikker, mens hele 31 stengte dørene. Likevel steg omsetningen i de to landene.