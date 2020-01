Teknikmagasinet reddet et lite plussresultat i Norge

Etter gjentatte gjeldsforhandlinger – senest 18. juni 2019 – leverte Teknikmagasinet Sweden sin konkursbegjæring 15. januar i år. Fem dager senere sendte den svenske Apple-forhandleren Ambia Trading Group ut en pressemelding der de meddelte å ha kjøpt konkursboet. Prisen var 41 millioner svenske kroner.

Nå har Teknikmagasinet Norway levert regnskapet for 2018/19. Det viser en omsetning på 210 millioner kroner; en vekst på 16,5 prosent fra året før. Regnskapsåret for 2018/19 favner imidlertid 14 måneder, mot 12 måneder året før.

Driftsresultatet i Teknikmagasinet Norway viste 2,9 millioner i 2018/19; en liten nedgang fra året før. Årsresultatet i den norske hjemmeelektronikkjeden endte på 429.000 kroner i fjor.

Teknikmagasinet hadde 34 butikker i Norge ved utgangen av 2018/19. Det er det samme antallet som året før.

Venter vekst

Under gjeldsforhandlingene hadde morselskapet problemer med å kjøpe tilstrekkelig med varer og å opprettholde en tilfredsstillende leveranse av varer til de norske butikkene. I årsberetningen for 2018/19 skriver styret i Teknikmagasinet Norway at tidligere års problemer med levering av varer fra det svenske morselskapet er løst. Samtidig opplever selskapet «vanskeligheter med tilgang til produkter på grunn av en tidligere omstilling i 2017/18, samt mye dårligere kontraktsvilkår med leverandører og distributører».

I løpet av sommeren og høsten i fjor rullet Teknikmagasinet ut et tilbud om reparasjonstjenester for mobiltelefoner. Denne tjenesten forventes å ha «en veldig positiv innvirkning på selskapets salg og lønnsomhet i den kommende perioden».

50 mill. i tap for forrige eier

Ambias kjøp av Teknikmagasinet Sweden omfatter «hoveddelen av virksomheten». Ifølge pressemeldingen fra Ambia omfatter det Teknikmagasinets lager og inventar, aksjene i det norske datterselskapet og en rett til å forhandle frem fremtidige leieforhold ved cirka 50 butikker i Sverige.

Finansmannen Peter Gyllenhammar kom inn som ny deleier i Teknikmagasinet i mars 2018. Ifølge di.se har han tapt 50 millioner svenske kroner på denne satsingen.

Den første Teknikmagasinet-butikken ble åpnet i Sverige i 1989. I dag har kjeden over 130 butikker i Sverige, Norge og Finland, samt nettbutikker.