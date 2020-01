Pål Wibe casher inn 51 millioner kroner

En gang i løpet av første halvår overtar Europris-sjef Pål Wibe jobben som konsernsjef i XXL. Samme dag som Europris la frem kvartalstall, benyttet han muligheten til å selge unna 1,6 millioner aksjer i lavpriskjeden.

Det gjør at Wibe casher inn 51,5 millioner kroner. Etter nedsalget eier konsernsjefen fortsatt 408.572 aksjer i Europris, som etter torsdagens sluttkurs er verdsatt til 13 millioner kroner.

Det seneste året har Europris aksjen klatret 33 prosent på Oslo Børs, og gitt en avkastning på 43 prosent inkludert utbytter.

Da det ble kjent at Wibe slutter som Europris-sjef i starten av januar uttalte han følgende til Finansavisen:

«Jeg føler at jeg sier mer ja til XXL enn nei til Europris, siden jeg har fått lov til å tilby meg å stille som styremedlem i Europris. Jeg liker sport og jeg har alltid synes at XXL-konseptet har vært unikt. Selv om det har vært mye motvind den seneste tiden tror jeg at utviklingen kommer til å snu og det synes jeg er en spennende utfordring».

Dagen da jobbytte ble annonsert steg XXL-aksjen 11 prosent, mens Europris falt 4 prosent.