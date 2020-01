Bergans har omtrent 220 ansatte, og 100 av dem jobber i Hokksund, vest for Drammen. De ansatte der ble torsdag informert på et allmøte om at det blir nedskjæringer, skriver Drammens Tidende.

Kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem sier til avisen at markedet er tøft.

– Det er en del ting vi ikke skal drive med fremover. Et resultat av det er at vi har behov for færre folk, sier han.