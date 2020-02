Dette betyr virusutbruddet for luksusvarer

Kinesiske forbrukere står for store deler av luksusmarkedet, både i Kina og internasjonalt. Med virusutbruddet holder kinesere seg hjemme og avlyser sine reiseplaner.

– Dette kan by på store problemer for bransjen, sier Michele Norsa, tidligere sjef for Ferragamo og Valentino til Bloomberg.

Han var sjef for Valentino da SARS brøt ut i Kina.

– Den gangen var ikke Kina et stort marked for oss.

Mens luksusvarer hadde forholdsvis lave salg i Kina i 2003, har salget økt enormt de siste årene.

– Nå er Kina og kinesiske turister i utlandet enormt viktige inntektskilder for luksusmerker.

Det at utbruddet skjer midt i den kinesiske nyttårsfeiringen hjelper heller ikke.

– Effekten vil nok bli ekstra stor, ettersom kinesisk nyttår vanligvis gir en solid «boost».

