Gresvig skylder 1,1 milliarder kroner

Mandag morgen sprakk nyheten om at Olav Nils Sundes sportskjede Gresvig har slått seg konkurs. Tilsammen har Gresvig en gjeld på 1,1 milliarder kroner, og Sunde har utstående 600 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Etter det Finansavisen erfarer, har DNB lånt ut rundt 500 millioner kroner til sportskjeden.

– Vi kan bekrefte at DNB er bankforbindelse og har lånt ut penger til selskapet. Vi opplever at vi har god sikkerhet for våre utlån. Vi ønsker å bidra til å holde hjulene i gang mens bostyrer jobber for å finne en god og langsiktig løsning som innebærer drift, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB.

Banken har en egen avdeling for spesielle engasjementer, hvor det hjelper selskaper i krise. Tidligere har banken konvertert gjeld til egenkapital og gått inn som storeier i blant andre Kid Interiør og Nille. I sistnevnte selskap er DNB fortsatt aksjonær.

– Vurderer dere å gå inn på eiersiden i Gresvig?

– Nei, det er ikke aktuelt, sier Nyheim.

LÅNGIVER: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB har gitt et lån på rundt 500 millioner kroner. Foto: NTB scanpix

Ingen oppsigelser

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle de 95 egeneide butikkene. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes er blitt oppnevnt som bostyrer og sier at en avtale som sikrer normal drift er på plass.

– Vi har allerede rukket å inngå en avtale med bankforbindelsen og eier, som sikrer normal drift, mens vi arbeider med å legge grunnlagt for permanent videre drift. Det er med andre ord ingen av de cirka 2.300 ansatte som vil motta oppsigelse foreløpig, og alle møter på jobb som vanlig. Så skal vi selge så mye varer som mulig, og på sikt skal virksomheten selges, sier Wiker.

– Skal prisene dumpes?

– Foreløpig er det opp til ledelsen i Gresvig å vurdere hvordan varene best mulig skal realiseres, sier han.

BOSTYRER: Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes er blitt oppnevnt som bostyrer. Foto: Ro Sommernes

Lar seg ikke håndtere

I en pressemelding skriver Gresvig at kostnadene og forpliktelsene knyttet til driften ikke anses som bærekraftige.

– Vi har den siste tiden gjort grunnleggende endringer i selskapet, blant annet ved å beslutte å samle oss bak ett navn, Intersport. Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker. Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere, sier adm. direktør Lars Kristian Lindberg i Gresvig, og fortsetter:

– Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på.

Blodrødt

Gresvig-konsernet har slitt tungt i lang tid, og bare de seneste tre årene har Sunde-familien spyttet inn over én milliard kroner i sportskjeden. I fjor ble det besluttet å legge ned kjedene G-Sport og G-Max og omprofilere butikkene til Intersport.

– Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Olav Nils Sunde i en pressemelding.

I 2018 omsatte Gresvig for 3,5 milliarder kroner, noe som utgjør 25 prosent av O.N. Sunde-konsernets totale omsetning.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) for Gresvig kom inn på minus 232 millioner, og nederst i regnskapet sto det 613 millioner kroner – med minusfortegn.

«Vi tok en opprydning i varelager og i husleiekostnader, investerte i netthandelsløsninger og fordelsprogrammer, rendyrket kjedekonseptene, og før årsskiftet omprofilerte vi flere butikker til konseptet Sportshuset Outlet, som nå teller 20 butikker. Vi fortsetter rendyrkingen, og har nå slått sammen G-Max og G-Sport til én kjede, G-Sport», sa Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg til Finansavisen i slutten av mars i fjor.