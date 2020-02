Blodrødt for XXL – gjør nedskrivninger på 385 mill.

I fjerde kvartal omsatte XXL for 2.319 millioner kroner, mot en forventning på 2.377 millioner kroner.

Et svært utfordrende sportsmarked gjorde at like-for-like-veksten kom inn på minus 12 prosent. I Norge var veksten på minus 16,2 prosent.

Driftsresultatet endte på minus 412 millioner kroner, mot 66 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

I fjerde kvartal gjorde sportskjeden en ekstraordinær nedskrivning av varelageret på 385 millioner kroner, samtidig som bonusene fra leverandørene falt med 72 millioner kroner.

Ved utgangen av fjerde kvartal var varelageret bokført til 2,8 milliarder kroner, ned fra 3,2 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

I kvartalsrapporten skriver XXL at alle markedene har vært utfordrende, selv om vintersesongen har vært god i Østerike og Finland.

For 2019 som helhet satt XXL igjen med et underskudd på 297 millioner kroner, som er en kraftig forverring fra 2018 da sportskjeden satt igjen med 237 millioner kroner i overskudd.

XXL (Mill. kr) 4. kv./19 Est. 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 2.319 2.377 2.569 Driftsresultat -412 −23 64 Resultat før skatt -460 −66 55 Resulat etter skatt -358 −53 44

Kan gå i brudd

Selskapet skriver i rapporten at det kan risikere å være i brudd med lånebetingelsene mot slutten av første kvartal 2020, gitt de tøffe markedsforholdene.

XXL har lånebetingelser med Nordea og DNB som tilsier at belåningen ikke kan overstige 4 ganger EBITDA ekskludert IFRS 16-effekter. I fjerde kvartal var belåningsgraden på 2,9 EBITDA, noe som betyr at XXL var godt innenfor bankenes krav.

XXL skriver at selskapet nå ser på «ulike alternativer for langsiktig bærekraftig kilder for finansiering».

Tøff start på 2020

Januar har vært en tøff måned for XXL, hvor omsetningen har falt med 22 prosent til rundt 600 millioner sammenlignet med i fjor.

Fremover vil selskapet lansere en massiv salgskampanje for å få ned varelageret.

I kvartalsrapporten blir det også opplyst at Europris-sjef Pål Wibe tar over som konsernsjef 1. april.

XXL Sportsutstyrskjede etablert i 2000 av Øyvind Tidemandsen. Har hovedkontor i Oslo, og i flere år hatt størst markedsandel blant kjedene i Norge. Har også varehus i Sverige, Finland og Østerike. Konstituert konsernsjef er Tolle Grøterud, som blir etterfulgt av Europris-konsernsjef Pål Wibe i løpet av første halvår 2020. Største aksjonær er Altor Equity Partners. Altor-partner Hugo Maurstad er også styreleder i XXL.

På tross av store utfordringer har XXL signert fire nye leieavtaler for butikkåpninger i 2020 – en i Norge og Sverige, og to i Østerrike.

Sportskjeden forventer at investeringer (CAPEX) vil være på mellom 150 og 180 millioner kroner i 2020, og XXL vil fortsette å investere i nye butikker, netthandel, eksisterende butikker, infrastruktur og IT.