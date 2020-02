– Vil komme en massiv salgskampanje

Fredag morgen holdt XXL kvartalspresentasjon på hovedkontoret på Alnabru. Fremover vil sportsgiganten lansere en massiv salgskampanje for å få ned varelageret.

– Vi vil realisere veldig mye av vintervarene nå, siden vi har hatt et utfordrende år i fjor og en tøff start på det nye året. Vinteren har som sagt uteblitt, så vi vil komme med en massiv salgskampanje i alle våre markeder. Det kommer til å bli veldig gode rabatter, sier konsernsjef Tolle Grøterud i et videointervju.

– Salget av skiutstyr er ned 95 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Stor nedskrivning

I fjerde kvartal omsatte XXL for 2.319 millioner kroner, mot en forventning på 2.377 millioner kroner. Et svært utfordrende sportsmarked gjorde at like-for-like-veksten kom inn på minus 12 prosent. I Norge var veksten på minus 16,2 prosent.

Kvartalsrapporten ble dårlig mottatt av investorene og XXL-aksjen var ned 11,56 prosent til 10,40 kroner fredag formiddag.





Sportskjeden gjorde en ekstraordinær nedskrivning av varelageret på 385 millioner kroner, samtidig som bonusene fra leverandørene falt med 72 millioner kroner.

XXL (Mill. kr) 4. kv./19 Est. 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 2.319 2.377 2.569 Driftsresultat -412 −23 64 Resultat før skatt -460 −66 55 Resulat etter skatt -358 −53 44

Driftsresultatet endte på minus 412 millioner kroner, mot et plussresultat på 64 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.