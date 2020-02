Dro kortet for 51 milliarder i januar

Tall fra Nets og Vipps viser at i januar ble det gjennomført 163,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4 prosent i forhold til januar 2019.

Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,2 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, opplyses det.

— Vi så at bruken av kontaktløs betaling økte betraktelig mot slutten av fjoråret, og ved utgangen av året ble et av fire kortkjøp i butikker gjennomført kontaktløst. Allerede i januar ser vi at denne andelen er økt til en av tre, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

I januar 2019 var det 8,2 millioner kortkjøp som ble gjennomført kontaktløst.

Et år senere tæppet nordmenn 44,3 millioner ganger med BankAxept-kort en økning på hele 440 prosent.

— Vi forventet at veksten i kontaktløs betaling skulle fortsette i år, ettersom stadig flere butikker og kjeder åpnet opp for dette. Men vi hadde ikke forventet en så sterk stigning allerede i januar, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS.

Bare sammenlignet med desember har kontaktløs betaling en vekst på 22,2 prosent, til tross for at desember er en av månedene med flest kortkjøp. Allerede til sommeren tror vi halvparten av alle transaksjoner er kontaktløse, og at tæpping veldig snart er den foretrukne betalingsvanen for de fleste forbrukere, sier Kjærnes.