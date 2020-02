Victoria's Secret selges

Victoria's Secret, som eies av Ohio-baserte L Brands, har slitt med fallende salg de seneste fire årene. Beskyldninger om at undertøysmerket objektifiserer kvinner har bidratt til nedturen.

Fjorårets omsetning tilsvarte likevel 68,4 milliarder kroner, nesten ni ganger så mye som norske XXL.

Aksjekursen til himmels

Heller ikke L Brands' aksjekurs har imponert: I de tolv månedene frem til fredag sank markedsverdien med 12 prosent, mens S&P 500-indeksen la på seg 23 prosent.

Mandag ettermiddag fikk aksjen imidlertid en rekyl på over 7 prosent, etter at det ble kjent at private equity-selskapet Sycamore Partners er nær ved å kjøpe Victoria's Secret.

Ytterligere detaljer ventes å bli lagt frem senere denne uken, ifølge CNBC.

I tillegg til Victoria's Secret eier L Brands Bath & Body Works, La Senza, Henri Bendel og Abercrombie & Fitch.

Gjerrige som kjøpere

Sycamore Partners' portefølje omfatter blant annet kontorutstyrskjeden Staples samt klesmerkene The Limited, Torrid, Aeropostale, Talbots, Nine West, Jones New York og Coldwater Creek.

Private equity-selskapet er kjent for å skvise ut flere hundre millioner dollar i inntjening fra butikker og merker som for lengst har lagt bak seg sine glansdager.

En del av suksessen skyldes imidlertid at Sycamore har kjøpt aksjer svært billig. Da investorene forsøkte å ta over kleskjeden Chico's i fjor, senket de sitt bud fra 3,50 – som allerede var under markedskursen – til bare 3,00 dollar pr. aksje, etter at det første forslaget ble avslått. Sycamores forklaring var at virksomheten snart ville bli enda mindre verdt, med mindre en vellykket snuoperasjon ble gjennomført.