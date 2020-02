ON Sunde byr på boet i Gresvig

Olav Nils Sunde og hans familie byr på det konkursrammede Gresvig-konsernet, melder Dagens Næringsliv.

DN opplyser at budet, etter hva avisen forstår, skal ha flere forbehold.

For en uke siden meldte Finansavisen at Sunde og familien gjennom O.N. Sunde vurderte å kjøpe konkursboet.

Beste løsning

Finansdirektør i O.N. Sunde, Bjørn Paulsen, sa da at selskapet jobbet med å finne den beste løsningen for å få dekket inn Gresvigs lån på 600 millioner kroner fra selskapet.

Sunde var både eier og kreditor i Gresvig før sportskjeden nylig slo seg konkurs, med en samlet gjeld på 1,1 milliarder kroner.

Foruten Sundes utestående på 600 millioner, har DNB gitt et lån på en halv milliard.

XXL skal også ha vurdert Gresvig-boet. Det samme har Sport Outlet, ifølge DN.