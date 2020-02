Bedre i Norge, svakere i Sverige

Arcus økte inntektene med med 1,6 prosent til 861,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Justert EBITDA gikk likevel tilbake fra 152,1 til 148,8 millioner. Før skatt fikk selskapet et resultat på 116,6, ned fra 130,7 millioner.

Et noe svakere resultat hadde sammenheng med svakere vinsalg i Sverige til tross for et voksende marked. Dette skyldtes tap av vinprodusenter, hvilket selskapet meldte om i mars 2019.

I Norge økte vinsalget, hvilket ga økt markedsandel. Sterkere dollar og euro samt lavt prisede nylanseringer medførte press på marginene.

Arcus (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 861,8 848,1 Driftsresultat 137,1 136,0 Resultat før skatt 116,6 130,7 Resultat etter skatt 89,5 93,4