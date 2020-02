Omsetningen falt for Rema 1000 i fjor

Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i tallene fra Rema 1000. Matvarekjeden har en markedsandel på rundt 23 prosent av et totalt dagligvaremarked på 176 milliarder kroner. Med en butikkomsetning på 40 milliarder betyr fallet målt mot sammenlignbare butikker rundt 1 milliard kroner mindre i 2019, skriver avisen.

Tallene betyr at de argeste lavpriskonkurrentene Kiwi og Coop Extra tar innpå Rema. Særlig Kiwi, som eies av Norgesgruppen, har de siste årene tatt innpå og puster nå Rema 1000 i nakken.

– Konkurrentene har våknet, ingen tvil om det. Men det er klart at når premissene for å konkurrere er så dramatisk forskjellig som det Konkurransetilsynet viste i høst, er det ingen tvil om at det har preget utviklingen i 2019, sier leder Trond Bentestuen for Rema 1000 i Norge.

I november la Konkurransetilsynet fram en kartlegging som viser at Norgesgruppen alltid får bedre innkjøpsbetingelser enn sine hovedkonkurrenter, Rema 1000 og Coop. I noen tilfeller er prisforskjellen så stor som 15 prosent.

Funnene førte til at Rema 1000 frøs forhandlingene med sine viktigste leverandører. Samtidig ba de om et snarlig møte «for å få en forklaring på de urimelige store forskjellene i innkjøpsbetingelser, og diskutere de effekter dette har på samarbeidet».

