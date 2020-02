I fredagens artikkel om Olav Thon Eiendomsselskaps resultater nevnte Finansavisen en rekke konkurser i norsk handelsbransje det seneste året. Der kom vi i skade for å skrive at fiskeutstyrsbutikken Skitt Fiske var konkurs. Det er feil. Konkurrenten Angler gikk over ende i desember, og Finansavisen beklager sammenblandingen. (Red.)