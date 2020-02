Skal spare 556,8 millioner på plastposer

Målt i inntekter er Walmart verdens største selskap med over to millioner ansatte rundt i verden. For et så stort selskap er skalafordeler viktig for å kutte ned på kostnadene. Nå skal Walmart ifølge Marketwatch spare 60 millioner dollar på plastposer ved å endre kjøpsprosessen og utnytte skalaen bedre. Med dagens dollarkurs tilsvarer det 556,8 millioner kroner.

Det er ikke første gangen Walmart går inn for å spare penger på overraskende ting. For over et år siden kunngjorde selskapet at de skal spare 20 millioner dollar på å bytte til en gulvvoks som var billigere.

Detaljistgiganten kom med kvartalstall tirsdag for fjerde kvartal 2020 (selskapet har avvikende regnskapsår). Inntektene kom inn på 141,7 milliarder dollar, noe som tilsvarer en økning på 2,5 prosent. Det ordinære resultatet per aksje endte på 1,45 dollar i kvartalet, mens det ble 5,19 dollar per aksje for hele 2020.

Det siste året har Walmart-aksjen steget 18,1 prosent, mens den kun er opp 0,8 prosent hittil i år