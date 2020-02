Pål Christian Andersen, konserndirektør for leverandørkjeder, har solgt 150.000 aksjer i Europris gjennom sitt selskap P & A Invest. Salgsprisen for aksjene var 35,70 kroner stykket. Det gir et salg på 5.355.000 kroner.

Etter dette vil han sitte på i underkant av 117.000 aksjer i Europris.

Europris-aksjen har det seneste året steget med nesten 26 prosent.