Gresvig-kreditorene får ingenting

– For løskreditorene i Gresvig-boene vil denne avtalen ikke ha noen stor betydning fordi vi har så mange ansatte, og vi antar at lønnskravene i boet vil overstige de frie midlene. Dette er derfor ikke med på å gi noen god dekning til de usikrede kreditorene, sier Wiker til Finansavisen.

GODT OG DÅRLIG NYTT: Bobestyrer Håvard Wiker har gode nyheter til leverandører og gårdeiere, men kan ikke love oppgjør til uproriterte Gresvig-kreditorer. Foto: Ro Sommernes

– Men det er et par andre elementer. Avtalen sikrer arbeid for en stor del av arbeidsstokken slik at vi reduserer kravene. I tillegg vil avtalen komme kreditorene til gode ved at de viderefører et leverandørforhold. Det betyr også noe for gårdeiere.

– Kravene i boet reduseres dramatisk. Men kjøpesummen er ikke slik at det gir dekning til uproriterte. Det alt vesentlige som blir solgt er verdier som er pantsatt, sier Wiker.

90 mister jobben

– Hvor mange ansatte vil beholde arbeidet?

– Det er ikke avklart ettersom avtalen ikke låser antallet butikker og ansatte. I tillegg er det en sak for Konkurransetilsynet som gjør at det ikke er endelig avklart hva som er mulig å få til. Men i dag er det av våre 2.200 ansatte rundt 90 mennesker som sendes hjem i dag. Det betyr at de mottar oppsigelse fra konkursboet, så de blir fristilt, sier Wiker.

– Og vi har i overkant av 900 mennesker som vil få tilbud om fast ansettelse med det første. Dessuten er det i overkant av 600 mennesker som ikke vil få oppsigelse i dag fordi en del butikker skal drives videre i boets regi en stund til.

– Til slutt har vi i overkant av 450 mennesker som vil få tilbud om midlertidig jobb som følge av denne avtalen. Kjøper må svare på hva dette innebærer for disse, sier Wiker.

COMEBACK: Bjørn Rune Gjelsten kjøper seg inn i Gresvig for andre gang. Første gang var under krisen tidlig på 1990-tallet. Dengang endte det med kjempegevinst. Foto: Ingunn Strand

Drastisk reduserte krav

- Hva er de gjenstående kravene?

– Kravene som meldes i boet har jeg foreløpig ikke kontroll på - bare bokført gjeld. Hva kravene blir til slutt vet jeg ikke. Men det jeg vet er at hvis et leieforholdet ikke videreføres så vil restleien meldes i boet, så da blir det voldsomme beløp. Det samme når en leverandør har avtale om levering.

– Mesteparten av kjøpesummen vil her gå til dekning av pantegjeld, slik at panthavere får oppgjør. Dessuten har boet fått en kjøpesum for verdier som ikke er pantsatt. Disse går først bokostnader og deretter lønnskrav, si Wiker.