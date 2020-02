Altor går på lei smell i XXL-emisjon

I tråd med den ekstraordinære generalforsamlingen 6. november har XXL-styret i dag besluttet å gjennomføre en reparasjonsemisjon ved å utstede 6,67 millioner nye aksjer til kurs 15 kroner, går det frem av en børsmelding.

Tegningsperioden vil begynne ve børsåpning 26. februar 2020 og bli avsluttet ved stengetid 11. mars.

Emisjonen er i sin helhet garantert av Altor Invest 5 AS og Altor Invest 6 AS.

XXL slapp ikke unna mandagens kraftige børsfall, og endte ned 10,0 prosent til 10,43 kroner.

Basert på denne kursen må oppkjøpsfondet legge 100 millioner kroner på bordet for aksjer som bare er verdt 70 millioner kroner, noe som med andre ord peker mot et papirtap på 30 millioner kroner for emisjonsaksjene.