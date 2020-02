Tesco selger seg ut av Kina

Britiske Tesco har solgt sin eierandel på 20 prosent i joint venturet Gain Land til JV-partneren China Resources Holdings, opplyser supermarkedskjeden tirsdag.

Tesco opplyser at selskapet kan fokusere ytterligere på sin kjernevirksomhet med dette salget.

Ifølge selskapets egen oversikt over største aksjonærer pr. 7. februar 2020 er Oljefondet nest største eier i Tesco med rett under 4 prosents eierandel.

Tescos kinesiske joint venture ble etablert i 2014. Selskapets 20-prosentssalg vil bli sluttført 28. februar.

Ifølge Reuters er Tesco med dette salget ute av Kina.

3,34 milliarder kroner

Tesco anslår at salget av JV-andelen vil gi selskapet et nettoproveny på cirka 275 millioner pund. Det tilsvarer 3,34 milliarder kroner.

Midlene vil bli brukt på generelle selskapsformål.

Tesco-aksjen åpnet opp tirsdag morgen, men er i 12-tiden ned rundt en prosent i London-handelen.

Det seneste året har aksjen imidlertid steget rundt 10 prosent.

Av Oljefondets oversikt over investeringer pr. 2018 fremgikk det at eierandelen i Tesco var 3,98 prosent, og at Oljefondets investering utgjorde cirka 8,17 milliarder kroner.