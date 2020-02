Coronaproblemer for norske butikker

– Vi har allerede fått de første utsettelsene, enten fordi arbeidere ikke får vende tilbake til fabrikkene og/eller fordi shippingen er utsatt, sier Tom Henning Norderud, sjef for leketøysgrossisten Amo Toys Norge.

Der Kinas naboland sliter med brudd i varekjedene fordi de ikke får sine underleveranser og komponenter fra Kina, er det særlig butikkene som vil merke coronaviruset først i Norge.

– Hvis situasjonen løser seg helt innen et par-tre uker, er det ikke så alvorlig, men hvis det varer tre-fire måneder, får det katastrofale følger.

Tom Henning Norderud er Country Manager for leketøysgrossisten Amo Toys i Norge Foto: Amo Toys

Amo Toys fikk produsert og shippet mye av vårens varer før kinesisk nyttår.

– Men nå får vi utsettelser eller vet-ikke-standard på leveranser for salg senere på våren. Dette vil gi ringvirkninger, som vil mangedoble seg utover sommeren og høsten.

Julegaver i fare

Den store sesongen innen leketøy er julehandelen.

– Normalt legger vi inn våre juleordrer fra nå og frem til mai. Hvis problemene fortsetter, blir det i beste fall forsinkelser, sier Norderud.

– Selv om alt skulle være i gang i Kina i august eller september, er det ikke bare Norge og Norden som står i kø for å få shippet varene.

Innen leketøy finnes ingen alternativer til Kina-produksjon.

– Å flytte produksjon fra Kina ville ta mange år. Det er ingen nærliggende alternativer.

Butikkene ikke nervøse nok

– Hvor nervøse er butikkene som du leverer til?

– Ikke veldig ennå. De får vårleveransene, og har ikke innsett hvor lange ledetider det er på slike varer, mener Norderud.

– De kan få seg overraskelser. Det er innsalgsmesser i bransjen i mars, og der må kundene få mer informasjon.

Biltema-kjeden kjøpte inn nok før viruset slo ut til å dekke vår- og sommermånedene.

– Store lagre: Dag Bergby, daglig leder i Biltema Norge, mener hans kjede har så store lagre at coronaviruset ikke vil gi problemer de kommende månedene. Foto: Are Haram

– Enkelte elektriske sykkelmodeller kan bli noe forsinket, medgir likevel daglig leder Dag Bergby i Biltema Norge.

Brilleproblemer

Situasjonen og vurderingene er langt på vei de samme i optikerkjedene, som også har svært høy andel Kina-import.

– Vi er ikke veldig sårbare, men en god del av varene vi selger produseres i Kina, sier Frithjof Leegaard, adm. direktør i Synoptik Norge, som eier kjedene Brilleland og Interoptik.

– I Brilleland er andelen fra Kina rundt 60-70 prosent, mens den er vesentlig lavere i Interoptik, sier han.

– Vi tåler dagens situasjon en god stund, men hvis det blir langvarig, vil vi få problemer.

– Har du noen Plan B?

– Vi får alltids tak i varer. Dessuten har vi allerede gjort om på kampanjeplaner fremover, og kommer til å selge andre varer enn vi planla en stund. Vi ser at vi vil ha hull i mai og juni, som må dekkes opp med annet.

Handlet ekstra: Adm. direktør Trond A. Gudbrandsen i Synsam har gjort ekstra store innkjøp for å unngå coronaproblemer. Foto: Are Haram

Konkurrenten Synsam hevder at det så langt ikke har vært noen store forstyrrelser.

– Men vi har jobbet forebyggende ved å legge inn litt større ordrer, sier Trond A. Gudbrandsen, adm. direktør i optikerkjeden Synsam Group Norway.

– Kan finne alternativer

I Nille-kjeden er omtrent en tredjedel av varene fra Kina. Konsernsjef Kjersti Hobøl er likevel ikke veldig urolig ennå.

– Noen varer kan bli litt forsinket, men det viktige er hva som skjer fremover, om kinesiske arbeidere får lov til å komme tilbake på fabrikkene etterhvert, sier hun.

Leter etter alternativer: Kjersti Hobøl, adm. direktør i Nille-kjeden, har allerede tatt inn norske lys i stedet for kinesiske. Foto: Andreas Klemsdal

– Mange har lagre, og om du ikke finner akkurat de varene du ønsker, så møter du ikke nødvendigvis tomme hyller. Det er kanskje ikke så farlig om du har hvite eller beige lys. De fleste kan finne alternativer.

– En systemkrise

Hvis situasjonen drar ut, må Hobøl og Nille frem med Plan B.

– Skipene får bare med seg et gitt antall containere fra Kina til Europa, så vi risikerer at det hoper seg opp med varer i kinesiske havner på et tidspunkt.

– Vi har allerede tatt inn norske Tyri-lys i stedet for kinesiske, og vil måtte lete andre steder i verden om dette drar ut, sier Hobøl.

– Men da har vi en systemkrise for hele verden, og ikke bare et Nille-problem.