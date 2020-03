Coronafrykt gir hamstring av munnbind og masker

Flere apotekkjeder har for lengst gått tomme for munnbind. Det har ført til at stadig flere hamstrer støvmasker i byggevarebutikker. På varehuset Jula i Mjøndalen selges støvmasker som aldri før, skriver Drammens Tidende.

– Det har gått helt usedvanlig mange. Det er egentlig litt krise. De kundene som skal bruke maskene i forbindelse med jobb, får ikke tak i dem, sier skiftansvarlig Stein Dalbu til avisa.

Folkehelseinstituttet (FHI) har advart om at masker og munnbind gir falsk trygghet.

– Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren, heter det på FHIs nettsider.

Personer som er syke, kan imidlertid bruke munnbind for å hindre smitte til andre, ifølge FHI.

