EVO Elsykler vokser ved å selge dyrere sykler

– Strategisk vil vi fortsette med utvikling av våre egne fysiske butikker, styrking av nettsalget og å bearbeide bedriftsmarkedet. Alle disse markedene viste en god utvikling i 2020. Vi er på et godt spor, vi må bare øke aktivitetsnivået og tempoet, sier Hans Håvard Kvisle, medeier og daglig leder i EVO Elsykler.

EVO Elsykler solgte cirka 1.500 sykler i fjor. Det er omtrent det samme antallet som året før. Likevel økte omsetningen med 18 prosent til 46 millioner kroner i fjor.

– Målt i antall solgte elsykler har vårt salg vært ganske stabilt i noen år. Årsaken til årlig omsetningsvekst er at vi selger mer av dyrere elsykler med mer funksjonalitet; for eksempel lastesykler eller rett og slett bare mer topputstyrte modeller. Kvalitet og ytelse koster, men det er også hva kundene i stigende grad etterspør, sier Kvisle.

Bedriftsmarkedet står for 23 prosent

Det tyske merket Riese & Müller sto i fjor for 60 prosent av omsetningen. I tillegg kommer franske Moustache, nederlandske Urban Arrow, danske Butchers & Bicycles og Tern.

– Tern har kommet som en komet. Det er vel det sist lanserte elsykkelmerket som virkelig har fått oppmerksomhet, sier Kvisle.

HØY PRIS: Elsykkel-merket Riese & Müller står for 60 prosent av EVO Elsyklers omsetning. Denne modellen koster fra 75.000 til 90.000 kroner. Foto: EVO Elsykler

Men det koster. Snittprisen kundene betalte for en sykkel fra EVO Elsykler i fjor var 44.000 kroner.

– Prissegmentet for privatkunder er fra 30.000 til 100.000 kroner. Hittil i 2020 har vi solgt tre sykler til over 100.000 kroner per stykk til privatkunder, sier EVO Elsykler-sjefen.

– Til bedriftsmarkedet kan prisen være 150.000 kroner eller mer. Da er det snakk om sykler som foretar større transportoppgaver eller er utrustet for spesielle oppgaver. Bedriftsmarkedet sto for 23 prosent av vår omsetning i 2019, fortsetter han.

Til bedriftsmarkedet har selskapet blant annet levert sykler for hjemlevering fra Meny, Maxbos utlånssykler til kunder, Riksteaterts lastesykkel, TV2s reportasjesykler, NTBs fotosykkel og Peppes Pizzasykkel.

I april 2017 inngikk Evo en fireårig kontrakt med Oslo kommune om leveranse av elsykler.

– Oslo kommune er vår største enkeltkunde. I fjor solgte vi 187 elsykler av ulike slag til virksomheter i Oslo kommune, forteller Kvisle.

BEDRIFTSMARKEDET ØKER: Maxbo har kjøpt elektriske utlånssykler fra EVO Elsykler. Foto: EVO Elsykler

Vokser videre i 2020

For å få bedre kontroll over verdikjeden valgte EVO Elsykler i 2018 å kutte ut en del forhandlere og fortrinnsvis selge produktene via egne butikker.

– Vi har nå tre egne butikker: I Nydalen og på Skøyen i Oslo, i tillegg til at vi i april i fjor åpnet en butikk sentralt plassert i Bergen. Vi har kun én forhandler av betydning, og det er den i Trondheim, forteller Kvisle, som tror på videre omsetningsvekst.

– I 2020 forventer vi en salgsøkning på mellom 13 og 15 prosent. Igjen vil mye av veksten skyldes økt gjennomsnittspris på syklene kundene velger fra oss.

EVO Elsykler har bevisst valgt å plassere seg i et annet prissegment enn sportsbransjen.

– Sportsbransjen viser seg jo å slite litt for tiden. Jeg vil ikke si at pris er helt å overse. Vi må sørge for å kunne konkurrere mot priser i det europeiske markedet. Internasjonale nettbutikker er jo der. Derfor driver vi kostnadseffektivt.

EVO Elsykler økte driftsresultatet fra 1,7 millioner kroner i 2018 til til 2,2 millioner i fjor.

– Med den svake norske kronen vil det være tøft for dem som har pris som fremste salgsargument, sier Kvisle, og legger til at årets reklamekampanje vil ha budskapet: «Den nye bilen har to hjul».

– Vi selger ikke elsykler som primært erstatter tråsykler. Vi selger elsykler av en kvalitet og funksjonalitet som kan erstatte mye bilbruk, både for den vanlige familien og for bedrifter. Derfor synes vi budskapet både er morsomt og riktig, sier Kvisle.

– Proffmarkedet er mindre prissensitivt

Varehandelsanalytiker Eirik Melle i Danske Bank tror det vil være plass til nisjeaktører som leverer kvalitetsprodukter, der service og personlig service er en viktig del av den totale leveransen.

SKILLER SEG FRA VANLIGE SPORTSBUTIKKER: – EVOs utvikling er mot-syklisk, sier varehandelsanalytiker Erik Melle i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– På grunn av en relativt høy pris kan en elsykkel fra EVO typisk anses som en investering. I dette segmentet vil kunden gjerne ha litt veiledning i en fysisk butikk, ut over det en selv kan gjøre av undersøkelser på nett, sier han.

Melle mener at EVOs produkter passer godt inn med hensyn til bærekraftselementer som har kommet sterkt på agendaen de siste årene. Han peker også på at EVO Elsykler gjør det bra innen en sektor som har sine utfordringer om dagen - sportsbransjen.

– EVOs produkter er kanskje litt på siden av hva man finner i en vanlig sportsbutikk, men de hører nok delvis hjemme i denne kategorien – der man ser at varelagre dumpes og marginene er ørsmå. Her ser vi at EVOs utvikling absolutt er mot-syklisk, sier Melle.

– El-motor gir dessuten utvidede muligheter for hvordan en sykkel kan utformes. Den er både større og tyngre, og gir andre bruksmuligheter. Dermed blir også proffmarkedet et aktuelt marked, og dette markedet er mindre prissensitivt enn konsumentmarkedet, fortsetter han.