Amundsen Sports vokser kraftig til tross for krise i sportsbransjen

– Etter voldsom vekst fra 2017 til 2018 tok vi en liten pust i bakken i fjor, sier daglig leder Jørgen Amundsen i Amundsen Sports.

– Dere økte omsetningen med 23 prosent i fjor. Kaller du det å «ta en pust i bakken»?

– Ja, faktisk. Vi får ny, solid vekst i 2020. Vårt innsalg for vinteren 2020 er opp 32 prosent, og vi forventer å omsette for 58 millioner kroner i år.

Det innebærer i så fall at Amundsen Sports øker omsetningen av nikkers, gensere, anorakker og annet med 28 prosent i år.

– Nettsalget øker, innsalget til forhandlerne øker, våre sommerkolleksjoner viser vekst og i USA, der vi etablerte et eget selskap i 2018, venter vi en dobling av omsetningen i år. Alle piler peker rett og slett opp, sier Amundsen.

Selektiv suksess

Ifølge tall fra Norsk Sportsbransjeforening viste sportskjedene en samlet omsetningsnedgang på 5,64 prosent i 2019. Gresvig-konkursen og XXLs store varelagre tyder på at bransjen ikke viser særlige tegn til bedring i år heller. Samtidig venter Amundsen Sports god vekst også i år.

– Vår utvikling er litt motstrøms, ja. Det er flere grunner til dette. En er at vi nok blir premiert for vår distribusjonsstrategi. Vi har ikke hoppet på muligheter, og har aldri levert til kjedene. Vi har kjørt selektiv distribusjon hele tiden, og har valgt butikker som kan forklare vår merkevare. Som et resultat av dette har produktene våre holdt prisene, sier Amundsen.

Selv om selskapet går motstrøms, merker også Amundsen Sports den fraværende vinteren på Østlandet.

– Vi ligger bak budsjett etter årets to første måneder. Dette veies opp av et sterkt innsalg for kommende vinter, så vi er i rute for å nå vårt budsjett i 2020, sier Amundsen.

Han legger til at også sommerkolleksjonen begynner å skyte fart. Amundsen forventer at denne biten vil generere en omsetning på 15-16 millioner kroner i år.

– Noen merkevarer må forsvinne

Amundsen Sports’ produkter selges via i overkant av 50 butikker i Norge. I tillegg kommer eksport, som står for 35 prosent av omsetningen. Sveits er det største eksportmarkedet, og USA forventes å bli det nest største i år.

– Nettsalget står for 20 prosent av vår omsetning, og 65 prosent av dette er eksportsalg.. Nettet er blitt en fin eksportkanal for oss, sier Amundsen.

Turbulensen i den norske sportsbransjen mener han er positiv for mindre merker med selektiv distribusjon.

– Jeg er selvsagt ikke glad for at noen sliter, men før eller siden trengs det en opprydning. Det er for mange forhandlere, og også for mange leverandører som tilbyr det samme; samme metervare, samme passform og samme farger, sier Amundsen.

– I neste runde må det forsvinne noen merkevarer. Det er ikke rom for at så mange leverer like ting. På lang sikt er det positivt at vi har et bærekraftig antall leverandører og forhandlere, fortsetter han.

UTVIDET PORTEFØLJEN: I 2018 lanserte Amundsen Sports turstøvler. Foto: Amundsen Sports

I slekt med Roald Amundsen

Amundsen er for øvrig tippoldebarnet til polfarer Roald Amundsens fetter.

– Føler du at dere fikk noe drahjelp av filmen «Amundsen» som hadde premiere i fjor vår?

– Det er veldig lite målbart, men filmen var i hvert fall ikke negativ for oss. Vi hadde et hyggelig samarbeid med produksjonsselskapet, og vi leverte genseren som karakteren Roald Amundsen brukte i filmen, forteller Amundsen Sports-sjefen.

Han etablerte Amundsen Sports sammen med barndomskompisen Erik Friis i 2010. De to eier henholdsvis 31 prosent og 23 prosent av aksjene i dag.