Active Brands venter omsetningssvikt i Norge i 2020

Det tøffe markedet i sportsbransjen får en effekt for sportskjedenes leverandører. I slutten av januar kunne kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem i Bergans meddele at selskapet må nedbemanne.

«Det er en del ting vi ikke skal drive med fremover. Et resultat av det er at vi har behov for færre folk», sa Nessem til Drammens Tidende.

Nessem sier til Finansavisen at det ikke er noe nytt å melde, og han ønsker foreløpig ikke å si noe om 2019-omsetningen.

Hokksund-selskapet, som snart flytter til Asker, har slitt med fallende omsetning de seneste par årene. Nedgangen fra 2016 til 2018 var på 100 millioner kroner. 2018 ble avsluttet med en omsetning på 674 millioner kroner og et driftsresultat på minus 19 millioner.

Bergans har 220 ansatte, og 100 av dem jobber i Hokksund.

NEDBEMANNER: Bergans. Foto: Bergans

– Nedgang i Norge i 2020

Active Brands, som står bak sportsmerkene Johaug, Kari Traa, Dæhlie, Sweet Protecton, Åsnes og Bula, melder på sin side om vekst i 2019.

– Active Brands har cirka 50 prosent av salget utenfor Norge. Vi hadde god vekst både i Norge og i internasjonale markeder, og leverte vårt beste år både på salg og lønnsomhet i 2019, sier Active Brands-sjef Espen Krogstad.

Han ønsker foreløpig ikke å gå ut med resultattallene, men forteller at omsetningen økte med 11 prosent til 1.171 millioner kroner i fjor.

De tøffe tidene i norsk sportsbransje gjør at Active Brands nå satser sterkere i utlandet.

– Vi går nøye gjennom kostnadene og øker innsatsen utenfor Norge. Vi har spesielt god utvikling i USA, og satser i 2020 på å bygge egen organisasjon og øke omsetningen i Tyskland og Østerrike, forteller Krogstad, som likevel venter omsetningssvikt i inneværende år.

– Nedgangen skyldes lavere salg i Norge, primært til Gresvig, som en følge av konkursen, og til XXL, som en følge av deres opprydning i lagerbeholdninger. Vi får altså en nedgang i Norge, men fortsetter å vokse internasjonalt.

Leverandørene Norrøna og Stormberg besvarte ikke Finansavisens henvendelser.