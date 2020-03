Luksusbutikkene mister de rikeste kundene på grunn av coronavirus

– Vi har fem ansatte fra Asia som snakker kinesisk. Heldigvis snakker de også andre språk, sier daglig leder og eier av Urmaker Bjerke, Halvor Bjerke.

Kundene her legger igjen i snitt 100.000 kroner hver, og det er kinesere som kjøper de aller dyreste klokkene. Reiseforbud og kansellerte fly gjør at kundegruppen kan bli borte både i vår og i sommer.

– Av de som kjøper de dyreste toppmerkene er 50–60 prosent fra Asia, sier Bjerke.

Kinesiske turister kommer vanligvis senere om våren, og urmakeren sier det derfor er tidlig å si hvordan det vil slå ut.

– Det blir en vesentlig forskjell, men vi tror vi skal klare oss bra likevel, sier Bjerke.

Utsetter planlagt aktivitet

Nedre slottsgate i Oslo er de seneste årene blitt omgjort til en luksusgate, med den ene merkebutikken etter den andre. Butikkene har gått bra, mye takket være rike kinesere som gjør gode kjøp med en svak norsk krone.

Danske Group 88 driver blant annet Gucci, Burberry, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino, Mulberry og Saint Laurent. De prøver nå å spare kostnader, siden tiden fremover ser mørk ut.

– Vi kutter eller utsetter kostnader som vi ikke må ha for å drive våre butikker. Det kan etterhvert være aktiviteter rundt merkevarebygging, nytt inventar og ekstra personale ved sykdom, sier adm. direktør Thomas Møller i Group 88.

DOLLARGLIS: – Foreløpig er det «business as ususal», men vi er forberedt på at kineserne uteblir, sier Thomas Møller i Group 88. Her i Gucci-butikken i Nedre slottsgate i Oslo. Foto: Jørgen Hyvang

– Hva betyr det for dere at den asiatiske kundegruppen bortfaller?

– Det er vesentlig færre kinesiske kunder på markedet nå enn på samme tid ifjor. Vi har færre kinesere i våre butikker, og det er ventet at det vil bli slik bli fremover også. Mange flyselskaper har avlyst avgangene til og fra Kina, men basen av våre kunder er skandinaviske, sier Møller.

– Hvordan vil coronaviruset slå ut økonomisk?

– Sånn som det er nå er det «business as usual», men det er klart at det vil påvirke vår topp- og bunnlinje hvis vi opplever effekter av viruset i flere måneder. Jeg venter at dette ikke er over på kort sikt, sier Møller.

Stanser import av «kinaklokker»

Klokkene hos Urmaker Bjerke tikker like raskt som før, men pengene vil kanskje ikke tikke inn like kjapt i vår og i sommer.

– Det vil bli langt færre turister. De utgjør en tredjedel av kundene, og en vesentlig del er fra Asia, sier Bjerke.

Og urmakeren forteller at de stanser planlagt aktivitet for å holde kontroll på kostnadene.

– Vi revurderer nå flere reklamekampanjer og prosjekter, og utsetter det som ikke må gjøres nå. Alle messene vi skulle delta på er også avlyst, sier Bjerke.

Når kineserne uteblir, forsvinner også en viss type klokker fra butikkene.

– Vi tar ikke lenger inn de klokkene som kineserne ofte vil ha, de med røde og rosa skiver.