Henter hotellansatte til kjøring av dagligvarer

– Vi oppbemanner kraftig og drar nytte av for eksempel permitterte hotellansatte. Vi jobber også med avtaler med andre i næringslivet som permitterer, sier adm. direktør Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no.

For mens mange bedrifter nå taper gigantiske summer og må sende de ansatte ut i permisjon på ubestemt tid, så er det andre som tjener godt på coronaviruset som herjer. Den enes død, den andres brød, og det gjelder til de grader for bedriftene som leverer mat hjem til folk.

– Vi har allerede opplevd kraftig vekst i perioder før coronautbruddet, men det er ikke tvil om at det påvirker veksten nå. Flere holder seg hjemme, mange har hjemmekontor og flere ønsker maten sin levert for å unngå smitte, sier Munthe-Kaas.

Doblet omsetning

Kolonial.no er en av flere tjenester hvor du bestiller mat eller dagligvarer som blir kjørt hjem til deg. De stadig strengere restriksjonene fra helsemyndighetene gjør at slike tjenester nå har rekordstor pågang.

– Vi ser at vi har tidvis opptil dobbel så høy etterspørsel nå enn på samme tid i fjor. I absolutte tall har vi aldri før hatt så stor omsetning. Vi forbereder oss nå for å kunne ta unna rundt dobbelt så mye som vi omsatte for i fjor, sier Munthe-Kaas.

– Det er nok mange som kan tenke at dere fryder dere over coronaviruset?

– Til de som tenker at vi gnir oss i hendene, så har vi ikke tid til det. Vi føler tvert imot at vi nå utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å forhindre videre smitte.

BISMAK: Gründer Kjetil Graver, bak tjenesten Godt Levert, sier det er med en klar bismak at selskapet nå vokser kraftig. Her fra pakkesentralen på Furuset. Foto: Iván Kverme

Vil ikke skylde på coronavirus

Side om side med budbilene til Kolonial.no, sykler stadig flere syklister i rosa drakter for Foodora. De merker også et ekstra trykk nå, men vil ikke konkludere med at det handler om coronaviruset.

– Vi har hatt en generelt sterk vekst fra nyttår og til nå. Hvorvidt dette har sammenheng med coronaviruset kan vi ikke si med sikkerhet. Men det er klart at vi leverer en tjeneste som gjør at man kan få mat på døren når man ikke ønsker å gå ut, sier markedssjef i Foodora, Lise Prydz Aarstrand.

Godt Levert, som for tre år siden slo seg sammen med Adams Matkasse, har også behov for å underkommunisere veksten.

– Jeg kan bekrefte at vi vokser veldig fort. Det er et veldig trykk, men vi har ikke noe grunnlag for å si at dette skyldes coronaviruset, selv om det selvsagt er mest sannsynlig. Vi synes dette er en svært vanskelig og alvorlig situasjon for samfunnet, og det er viktig for oss å ikke fremstå som noen som skor seg på den situasjonen vi er i nå, sier gründer og adm. direktør, Kjetil Graver.